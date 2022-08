Por más carreras que haya empujado, no ha habido forma...Por más series mundiales que haya ganado, no ha habido forma...Por más reconocimientos que se le hayan hecho, no ha habido forma...Por más fiestas que le hayan dedicado los dominicanos aquí y allá, no ha habido forma...Por más que se haya reivindicado, tras el sospechoso atentado a balazos de César el Abusador, no ha habido forma...Por más que apenas hace cinco días se le haya elevado en Cooperstown, no ha habido forma de que el Big Papi cuide mejor su imagen: ¡Acaba de anunciar que su empresa “Papi Cannabis” lanzará una nueva línea exclusiva de productos de marihuana!