No es segura ni social

Es el peor negocio para los asegurados, que no tienen garantía de buen servicio de salud donde sea que viva; que para recibir atención tienen que pagar caros adelantos y honorarios médicos al margen, y que no cuentan con un Estado que les garantice, primero que nada, los servicios de salud y la jubilación que pagan por adelantado con una parte del salario. Entonces, ¿qué nos dicen de “seguridad social”, si ésta no es social ni es segura? (Pero, eso sí, nació vendida como el más grande y rentable negocio jamás imaginado, con miles y miles de millones de pesos de beneficio para un puñado de empresas privadas llamadas ARS y AFP)