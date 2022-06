No basta patrullar

No basta con disponer ochenta mil hombres y mujeres para meter miedo a los delincuentes agazapados. No basta exhibir artillería ligera de todos los calibres en calles y callejones. No basta hacer advertencias en voz alta a los tígueres de las esquinas. No basta, pues, hacer un impresionante operativo que mañana se olvida. Para contener la delincuencia hay que tener presencia permanente, día, noche y madrugada, en cada espacio y en cada ruta, sumar el liderazgo comunitario a las tareas preventivas y aplicar todos los recursos de inteligencia para detectar a los malos…El resto es fácil: simplemente atraparlos