No a esa fusión

No. No estoy de acuerdo con eso de que la Cultura (que quiere decir identidad nacional, imagen del país hacia el resto del mundo, conocimiento de la cultura de todas las naciones, ejercicio del arte en todas sus manifestaciones, investigaciones científicas y humanísticas de nuestro patrimonio cultural y base de nuestras relaciones con el resto de los países) sea confundida con el dos más dos son cuatro y el yo amo a mi mamá. No. No es lo mismos ser maestro de escuela que enseñar el arte, enaltecer la sensibilidad humana y elevar como banderas nuestros más sublimes valores. No. No acepto la fusión de esos dos Ministerios.

