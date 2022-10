Sí, es muy cierto, nos encontramos en momentos muy difíciles, lo peor del momento es que cada uno está pendiente de lo propio, sin preocuparse de los demás, ni del entorno social que les rodea. Nos encontramos rodeados del bombardeo incesante para la distracción en banalidades que no sólo no ayudan, sino que nos impiden mirar con claridad a lo que realmente necesitamos para limpiarnos, para poder trabajar y avanzar como sociedad.

Limpiarnos, por ejemplo, del odio y desprecio que se difunde hacia Haití por todos los medios y formas, aprovechándose de la crisis agravada que vive el hermano pueblo. Limpiarnos igualmente de la inmoralidad que se promueve como lo bueno y válido porque lo importante es escalar económicamente, consumir en exceso y demostrar lo que se puede tener, hacer y alcanzar mediante las conexiones que se tienen, porque sin ello, no tendríamos forma de vivir dignamente, consideran ellos. Y porque además, si no lo hacemos, si no seguimos ahogados en la inmoralidad, repito, hasta nos impedirán alcanzar nuestras metas de vida y trabajo en dignidad. Como realmente lo hacen. Y sobre esta situación que estamos viviendo, no tiene que venir ningún Monsieur, ningún Sir ni Míster a explicárnoslo, porque somos bastante inteligentes para saberlo, y no pertenecemos a la mentalidad de la colonialidad que todo lo entiende si lo dicen o lo explican los europeos.

Y así y todo, como ya he dicho, muy a pesar de ellos, estamos haciendo, muy pequeño y silencioso, nuestro trabajo digno que avanza, como hormiguitas, pero a pasos agigantados y a muy buen ritmo. Como algo novedoso y diferente, ha sido visto con recelos por algunos actores que deben involucrarse, con dudas e incertidumbres. Como las chicas de nuestra escuela que nos ayudan en la recolección de residuos de jardín o los profes que miran con recelo la modificación de la metodología de enseñanza en el aula. Pero vamos y seguimos avanzando.

Y es necesario agradecer de manera especial a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO) por incluir a nuestro país, dentro de los que se trabaja la propuesta del “Entorno Escolar Saludable” para mejorar la alimentación escolar. Agradecer y celebrar al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, (INABIE) por su participación activa y responsable en este programa que debe formar parte de una política de Estado para que todas y cada una de las escuelas de nuestro país cuenten con este programa de actividades en la conjunción de todos los actores institucionales y sociales que ella involucra con miras a la mejora de la calidad de la educación y la alimentación de nuestros niños y jóvenes, ciudadanos del futuro.

https://listindiario.com/la-republica/2022/10/20/744322/inabie-y-fao-acuerdan-proyecto-para-mejorar-alimentacion-escolar

https://cdn.com.do/nacionales/inabie-y-fao-presentan-entorno-escolar-saludable-para-mejorar-la-alimentacion-escolar/

Involucrar al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Medo Ambiente que deben aunar esfuerzos para que todos los actores, los encargados de la salud, los encargados de mejora de la calidad en la educación, a los encargados de promover prácticas saludables en la producción agrícola, ya que con la aplicación de agroquímicos no podemos producir alimentos saludables. Esto promoverá que los encargados del Ministerio de Agricultura sean más activos en la promoción e implementación de la agricultura orgánica. Que se promueva e incentive el aprovechamiento de residuos orgánicos para la nutrición de los suelos, donde interviene también el Ministerio de Medio Ambiente en la difusión de las formas de aprovechamiento y los tipos de residuos orgánicos para el mejoramiento de la producción y la productividad en la agricultura.

Señalar y agradecer, dar visibilidad a la puesta en marcha de un proyecto de ley de fomento de la agricultura orgánica presentado por la diputada al Congreso Nacional por la provincia Duarte Dorina Rodríguez, reafirmando la importancia de esta iniciativa, no solo para este programa de Entorno Escolar Saludable, sino para dar apoyo a importantes y variadas iniciativas de desarrollo de agricultura orgánica que aportan grandes beneficios, económicos y de salud a la población dominicana en general. Agradecer a la diputada de Santiago Soraya Suarez por su participación actica y apoyo a esta propuesta.

Todas estas voces, acciones y factores de este nuevo fenómeno social en ciernes forma parte de una importante propuesta de avance en nuestra sociedad, y lo mejor es que nuestros Directores Regionales, Distritales y Escolares de Educación, por si aún les quedaban dudas de la efectividad e incidencia económica y social de la propuesta, pudieron verlo muy claro en las explicaciones que dieron el INABIE y la FAO en la actividad de presentación de la propuesta más arriba citada. Y yo feliz de formar parte importante de ella, y así seguiremos haciéndolo, muy a pesar de ellos