Si lo que tiene no es un partido, sino un simple membrete y una cuenta bancaria con cheques para su sola firma y sin contabilidad organizada. Si únicamente tiene mensajeros para pedir dinero, según sea cada caso. Si no convoca al pueblo a ningún espacio público, porque sabe de antemano que no le harán caso. Si no participa en ningún consenso porque nadie lo convoca. En fin, que no ejerce el oficio político porque no tiene con qué hacerlo. Si no es mencionado en ningún episodio histórico, porque sencillamente ha sido totalmente olvidado… (Hay que comprenderlo: Miguel Vargas Maldonado, un gran mantenido, no provoca ni siquiera pena).

