Mi reencarnación

Tengo gran envidia por un ser que no tiene nombre, ni patria, ni rumbo hacia ninguna parte; que no trabaja para nadie, ni tiene que reprimir sus instintos, ni el hambre que lo hace presente en todas partes; que no tiene problemas éticos o morales; que no está obligado a conquistar a una hembra con promesas de mediano y largo plazo; que no paga impuestos, ni reclama justicia por nada. En fin, un ser que lleva un estado superior de vida, por ser totalmente libre, aunque tenga que soportar una que otra patada de algún envidioso que nunca falta…(Es más, si me dieran a escoger, creo que en mi próxima vida seré perro callejero)