La implementación exitosa de un Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) en la República Dominicana requiere un enfoque integral que abarque tanto los aspectos técnicos y operativos como los desafíos de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) y mecanismos de gobernanza efectivos.

Un MNC clasifica y organiza las cualificaciones según niveles y criterios comunes, facilitando la comprensión y el reconocimiento de las competencias adquiridas. Esto promueve la transparencia, la movilidad educativa y laboral, y asegura que la formación responda a las necesidades del mercado laboral y la sociedad.

Un SAC sólido e independiente es esencial para el desarrollo de un sistema educativo y formativo robusto y coherente. Este sistema garantiza que las cualificaciones y los programas de formación cumplan con estándares de calidad predefinidos mediante procesos de evaluación, acreditación y certificación. Así, se asegura la confiabilidad y el reconocimiento de las cualificaciones, fomentando la mejora continua de la calidad de la educación y la formación.

La independencia de ambos sistemas es crucial para evitar conflictos de interés y garantizar la objetividad de sus procesos. Mientras el MNC establece los criterios y niveles de cualificación, el SAC evalúa si las cualificaciones y los programas de formación cumplen con estos criterios. Aunque son independientes, es esencial una estrecha coordinación entre ambos sistemas para garantizar la coherencia y la eficacia de sus acciones.

Para que el MNC sea efectivo, debe cumplir, como mínimo, con las siguientes condiciones:

Pertinencia: El MNC debe responder a las necesidades del mercado laboral y la sociedad, asegurando que las cualificaciones reflejen las competencias requeridas para el desarrollo económico y social del país.

El MNC debe responder a las necesidades del mercado laboral y la sociedad, asegurando que las cualificaciones reflejen las competencias requeridas para el desarrollo económico y social del país. Flexibilidad : Debe ser adaptable a los cambios en el mercado laboral y las demandas sociales, permitiendo la actualización y creación de nuevas cualificaciones según sea necesario.

: Debe ser adaptable a los cambios en el mercado laboral y las demandas sociales, permitiendo la actualización y creación de nuevas cualificaciones según sea necesario. Transparencia : Los criterios y niveles de cualificación del MNC deben ser claros, comprensibles y accesibles para todas las partes interesadas, incluyendo estudiantes, empleadores y proveedores de educación y formación.

: Los criterios y niveles de cualificación del MNC deben ser claros, comprensibles y accesibles para todas las partes interesadas, incluyendo estudiantes, empleadores y proveedores de educación y formación. Reconocimiento : El MNC debe ser reconocido y valorado por todos los actores del sistema educativo y formativo, incluyendo instituciones educativas, empleadores y organizaciones profesionales.

: El MNC debe ser reconocido y valorado por todos los actores del sistema educativo y formativo, incluyendo instituciones educativas, empleadores y organizaciones profesionales. Participación: El desarrollo e implementación del MNC debe involucrar la participación de todos los actores relevantes, incluyendo representantes del gobierno, empleadores, trabajadores, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil.

La Ley 139-01 establece la necesidad de un sistema de aseguramiento de la calidad en la educación superior, pero el sistema de evaluación quinquenal en el cual descansa resulta insuficiente. En 2017, una comisión presentó una propuesta para crear un SAC con suficiente autonomía, pero solo se implementó parcialmente. Se recomienda revisar y actualizar esta propuesta para establecer un verdadero SAC.

Para que el SAC sea efectivo, debe cumplir, como mínimo, con las siguientes condiciones:

Independencia : Operar de manera autónoma, libre de influencias políticas o de intereses particulares.

: Operar de manera autónoma, libre de influencias políticas o de intereses particulares. Transparencia : Procesos de evaluación y acreditación transparentes y abiertos al escrutinio público.

: Procesos de evaluación y acreditación transparentes y abiertos al escrutinio público. Participación : Involucrar a todos los actores relevantes del sistema educativo.

: Involucrar a todos los actores relevantes del sistema educativo. Mejora continua : Promover una cultura de mejora continua en las instituciones educativas.

: Promover una cultura de mejora continua en las instituciones educativas. Rendición de cuentas: Rendir cuentas a la sociedad sobre su desempeño y los resultados de sus evaluaciones y acreditaciones.

Un SAC sólido no solo garantiza la calidad de las cualificaciones, sino que también fortalece la implementación del MNC. Al establecer estándares de calidad claros y objetivos, el SAC facilita la definición de los niveles y descriptores de cualificaciones del MNC.

Para lograr un MNC y un SAC efectivos, se propone la revisión simultánea y coordinada de las normativas de los tres subsistemas que conforman el sistema nacional de educación: la Ley General de Educación 66-97, la Ley 139-01 de Educación Superior, la Ley 116-80 del INFOTEP, así como el proyecto de ley del MNC. Esta revisión debe considerar los siguientes elementos esenciales:

Armonizar y desarrollar un entendimiento común de cualificaciones, competencias y resultados en todos los subsistemas.

Desarrollar una visión compartida de la educación a lo largo de toda la vida y el papel de cada subsistema.

Incorporar una visión clara del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) para definir los niveles educativos, perfiles de egreso y resultados de aprendizaje así como del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) .

para definir los niveles educativos, perfiles de egreso y resultados de aprendizaje así como del . Lograr un entendimiento común sobre los mecanismos de articulación y coordinación entre los tres subsistemas y la Autoridad Nacional de Cualificaciones (ANC).

Desarrollar un modelo de gobernanza para el sistema de aseguramiento de la calidad y el marco nacional de cualificaciones que facilite su adaptabilidad y promueva el trabajo colaborativo.

Al armonizar estos marcos normativos, se logrará un sistema educativo y formativo más integrado y coherente, que responda a las necesidades del mercado laboral y promueva el desarrollo integral de las personas.

La importancia de un SAC sólido e independiente se refleja en las experiencias de países como Irlanda, Inglaterra, Nueva Zelanda, Chile y Colombia. En estos países, los organismos responsables del aseguramiento de la calidad y los marcos nacionales de cualificaciones operan de manera autónoma y cuentan con mecanismos rigurosos de evaluación y acreditación.

Irlanda: El Quality and Qualifications Ireland[1] (QQI) es el organismo autónomo responsable de desarrollar y mantener el Marco Nacional de Cualificaciones (NFQ). La Autoridad de Educación Superior[2]r (HEA) es la agencia independiente responsable del aseguramiento de la calidad en la educación superior.

El Quality and Qualifications Ireland[1] (QQI) es el organismo autónomo responsable de desarrollar y mantener el Marco Nacional de Cualificaciones (NFQ). La Autoridad de Educación Superior[2]r (HEA) es la agencia independiente responsable del aseguramiento de la calidad en la educación superior. Inglaterra : El Ofqual[3] es la entidad reguladora independiente encargada de supervisar los exámenes, las evaluaciones y las cualificaciones en Inglaterra. La Oficina de Estudiantes[4] (OfS) es el regulador independiente de la educación superior en Inglaterra.

: El Ofqual[3] es la entidad reguladora independiente encargada de supervisar los exámenes, las evaluaciones y las cualificaciones en Inglaterra. La Oficina de Estudiantes[4] (OfS) es el regulador independiente de la educación superior en Inglaterra. Nueva Zelanda: La Autoridad de Cualificaciones de Nueva Zelanda [5] (NZQA) es la agencia gubernamental responsable de administrar el Marco de Cualificaciones de Nueva Zelanda (NZQF). La La Comisión de Educación Terciaria [6] (TEC)) es un organismo independiente responsable de evaluar la calidad de la educación y la formación en Nueva Zelanda.

La [5] (NZQA) es la agencia gubernamental responsable de administrar el Marco de Cualificaciones de Nueva Zelanda (NZQF). La La [6] (TEC)) es un organismo independiente responsable de evaluar la calidad de la educación y la formación en Nueva Zelanda. Chile: La Comisión Nacional de Acreditación[7] (CNA-Chile) es la agencia responsable de acreditar la calidad de las instituciones de educación superior y de sus carreras y programas. El Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) en Chile ordena y caracteriza los niveles educativos, las cualificaciones y los perfiles de egreso del sistema de educación superior chileno.

La Comisión Nacional de Acreditación[7] (CNA-Chile) es la agencia responsable de acreditar la calidad de las instituciones de educación superior y de sus carreras y programas. El Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) en Chile ordena y caracteriza los niveles educativos, las cualificaciones y los perfiles de egreso del sistema de educación superior chileno. Colombia: El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) verifica y promueve las condiciones de calidad de la educación superior. El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) recopila, procesa y divulga información sobre la educación superior en Colombia.

En estos países, existe una clara distinción de competencias entre los organismos responsables de gestionar el MNC y el SAC. Ambos organismos son eminentemente técnicos y no están conformados por altos funcionarios de designación política.

El Caso de la República Dominicana

El proyecto de ley del MNC en República Dominicana propone la creación de la Autoridad Nacional de Cualificaciones (ANC), que coordinaría todo el sistema de cualificaciones, incluyendo la educación superior. Sin embargo, la Ley 139-01 establece que el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCYT) es el órgano superior encargado de la educación superior.

Esta superposición de funciones y la inclusión de ministros en el consejo directivo de la ANC podrían generar dificultades en la implementación efectiva del MNC. La falta de un sistema de aseguramiento de la calidad sólido y la superposición de funciones entre la ANC y el CONESCYT, junto con la composición del consejo directivo de la ANC, son debilidades importantes en el proyecto de ley del MNC en República Dominicana que deben ser atendidas.

Para garantizar el éxito del MNC, es crucial desarrollar mecanismos y procedimientos sólidos e independientes para el aseguramiento de la calidad de la educación superior. Esto implica la creación de un organismo técnico independiente, como los existentes en los países mencionados, que sea responsable de establecer estándares de calidad, evaluar los programas de formación y acreditar las instituciones educativas.

Conclusión

La creación de un sistema de aseguramiento de la calidad sólido e independiente es una condición necesaria para el éxito del Marco Nacional de Cualificaciones en la República Dominicana. Al establecer un SAC que cumpla con las condiciones mencionadas, se podrá garantizar la calidad y la pertinencia de las cualificaciones, lo que contribuirá al desarrollo del capital humano y a la mejora de la competitividad del país.

Es fundamental que la revisión de las leyes educativas considere la creación de un SAC robusto e independiente, que complemente y fortalezca el MNC. Solo así se podrá lograr una verdadera transformación del sistema educativo dominicano, que responda a las necesidades del siglo XXI y prepare a los dominicanos para los desafíos del futuro.

