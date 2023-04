Los “milenials” ignoran…

Los “milenials” votantes no me van a creer si les digo que en los años 80, a 10 meses de las elecciones congresuales y municipales, y a 13 de las presidenciales, los candidatos reunían miles de personas en la cabecera del puente de la 17, o en la explanada del estadio Juan Marichal; o encabezaban marchas multitudinarias hasta el parque Independencia, donde pronunciaban enardecedores discursos; o comparecían a la radio y/o la televisión cada día para exponer sus propósitos, y no eludían debates…(Los “milenials” lamentablemente no me van a creer que los líderes y candidatos exponían ideas y no se dedicaban a la simple chismografía)