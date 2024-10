Your browser doesn’t support HTML5 audio

05/10/2024 · 12:05 AM

Ante la continuación por cuatro años más, el PRM enfrenta los desafíos más importantes de su historia como organización desde su fundación en el 2015.

Recordemos de pasada que su constitución como partido es reciente y, por lo esencial surge de la división del PRM. En esos años, el PRM era un vaso vacío y el PRD un vaso lleno de agua. ¿Y qué sucedió?. Simplemente, un trasvase. El vaso lleno de agua (el PRD) se vació y el 95 % del agua (entiéndase la militancia) llenó el otro vaso (el PRM). Pero, con una agua mezclada de virtudes y defectos. En efecto, el viejo PRD desde su fundación había transitado por un sendero democrático conducido por diestros dirigentes de la talla de Juan Bosch y José Francisco Peña. Gómez. Pero también su historia como organización estuvo salpicada por urticantes luchas internas, guerras entre sus lideres por el control de la organización, sobre todo en el periodo posterior a Bosch cuando la lucha de tendencias afloró como norma durante los gobiernos de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco. Recordemos solo como ejemplo el triste episodio del "Concordazo", cuando en el 1985, en una reunión de la dirección partidaria, la lucha tendencial se dirimió a tiro limpio llenando de vergüenza a esta organización.

O sea, virtudes por un lado, con una trayectoria de defensa de la democracia, en un periodo de la historia donde primaba el caudillismo y autoritarismo balaguerista , y en el cual ,la represion y crimenes de Estado eran el menu que la sociedad enfrentada cada dia. Pero, tambien defectos de una organizacion que no lograba du cohesion lnterna.

Y esas virtudes y esos defectos fueron el legado que recibió el PRM al momento de su nacimiento desde las entrañas del viejo PRD hoy convertido en un esqueleto moribundo.

Pero al dia de hoy el PRM no se ha desembarazado de las mañas viejas del pasado pues se perciben atisbos de reincidencia. Es el caso de los intenciones de varios compañeros de presentar candidaturas presidenciales. De continuar con esas aventuras se le haria un flaco servicio a la concretización de la ejecución de las reformas estructurales planteadas por el gobierno para este período. Las aspiraciones a destiempo es un error. Puede dejar solo al presidente en un momento que se necesita darle todo el apoyo imprescindible para que esas reformas lleguen a feliz termino.

Pero , por otro lado, el PRM tiene ademas la tarea de cumplir con su programa de gobierno y sus estatutos en los cuales el socialismo democratico es la meta.¿ Es eso posible ? ¿ la actual coyuntura política nacional e internacional desideolizante es propicia? Todo depende, en primer lugar, si existe la voluntad política de parte de los principales dirigentes de apoyar dicho programa socialdemócrata, y en segundo lugar, si en las bases de ese partido existe una corriente lo suficientemente poderosa o en ciernes que pueda servir de contrapeso al sector neoliberal interno que practica el principio de la "economia de la eficiencia" que esconde en el fondo practicas que en los hechos desvirtuan la consonancia con las principales demandas de los sectores vulnerables del pais.

Si el PRM se aleja definitivamente de los principios que le dieron origen su destino como partido de gobierno seria incierto.

.No se diferenciaria en nada del PLD y de la FP…partidos que ya fueron descartados del poder por el pueblo dominicano en las elecciones pasadas.Pero , si por el contrario el PRM se pone los pantalones y las faldas se apoya en el sector progresista de la sociedad que no quiere volver al pasado y se compromete a transitar por el camimo de las grandes reformas que beneficien a las amplias mayorias , a sectores empresariales, grandes y pequeños, profesionales y trabajadores haciendo suyas las politicas gubernamentales en migracion , salud, vivienda y educacion, inteligencia artificial , para hacer nuestra economia mas competitiva , tendremos PRM para rato. Y en esta coyuntura, el presidente debe jugar su rol de arbitro, no de caudillo , para evitar el desborde de las pasiones tendenciales fuera de contexto.