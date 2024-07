Your browser doesn’t support HTML5 audio

21/07/2024 · 12:03 AM

Quiero destacar en este escrito los avances que entiendo vienen ocurriendo en República Dominicana a propósito del conocimiento del proyecto de la ley del Código Penal y la Vista Pública dirigida por la Comisión Especial que ha encargado la Comisión de Justicia para estudiar los Proyectos de ley sometidos por el Senado, por la diputada Magda Rodríguez y el diputado José Horacio Rodríguez y otro introducido por la diputada Rafaela Alburquerque.

-Fueron 102 intervenciones las que ocurrieron el lunes 15 de julio 2024 con la Comisión en el salón Hugo Tolentino Dipp. Luego hubo personas que hicieron nuevas intervenciones y se trabajó por más de 7 horas, fueron 143 peticiones, un 90% demandaron las 3 causales. Casi la mayor parte de la Vista Pública fue transmitida por TV en directo.

-Las/los integrantes de la Comisión han informado que se están tomando en serio el escudriñar, comparar lo que hay, lo que se dijo…por eso pidieron una extensión del plazo para esa labor hasta el 24 de julio 2024. Pero el 25 de julio 2024 culmina la legislatura. Lo aprendido por el país, por los partidos, las instituciones médicas, del derecho, de los grupos de mujeres, ciudadanía en general, no es en vano. Se avanzó en conocimientos sobre temas constitucionales, derechos sexuales y reproductivos, impunidad, corrupción, violencia contra niñez para corregir, violencia basada en género, privilegios con jurisdicciones de tribunales para militares e iglesias, entre otros.

-Esa Vista Pública fue un gran acto de civismo, de ciudadanía activa, de responsabilidad desde lo público que en este momento fue desde la Cámara de diputados/as. La gente esperó su turno durante largas horas, la Comisión escuchando, presente, también; la afabilidad del moderador; y desde los hogares muchas personas seguíamos el acto.

-Fue grato observar la inteligencia emocional del moderador y coordinador de la Comisión, diputado Alexis Jiménez. Mantuvo la calma, la serenidad, la cortesía, la empatía, con las y los participantes. Las y los integrantes de la Comisión Especial permanecieron durante la actividad durante más de 7 horas.

-Me sentí orgullosa de cómo vamos avanzando como país. Fue una lección de civismo, perseverancia, del público representante de organizaciones e instituciones, y a título individual, y de esa Comisión especializada.

–El Colegio Médico Dominicano avanzó sin vacilaciones apoyando el aborto en tres causales. Posteriormente lo ha hecho la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Se ha informado de 25, 000.

–La Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia apoya las 3 Causales para la despenalización del aborto ha denunciado que “Cada año se producen 25 mil hospitalizaciones por complicaciones de abortos inseguros”. https://listindiario.com/la-republica/congreso/20240716/sociedad-dominicana-ginecologia-aboga-tres-causales-codigo-penal_817341.html

-Se conocieron testimonios específicos sobre muerte de mujeres y jovencitas por la absoluta prohibición del aborto que suele atemorizar al personal de salud y que vienen estando dubitativos sin cumplir el juramento de Hipócrates de salvar vida.

-Sobre los testimonios específicos se escuchó varias veces el caso de Rosaura Almonte Hernández, Esperancita, de 16 años expuesto por su madre Rosa Hernández; Rosaura murió en el SEMMA (su madre es maestra) porque al tener leucemia (cáncer en la sangre) y estar embarazada de semanas no se le aplicó quimioterapia intentando preservar el feto por encima de protocolos médicos, por encima de la solicitud de la madre y de la jovencita de querer la vida, de no sufrir dolores tortuosos; se desestimó y se valora que había miedo en el personal de salud. En la habitación de la jovencita permanecía un sacerdote vigilando que no se practicara el aborto. Hasta Bauta, Bautista Rojas Gómez que era Ministro de Salud en ese entonces se pronunció a favor de que le salvara la vida a Rosaura. La jovencita murió en la República Dominicana (RD) el viernes 17 de agosto del año 2012. lhttps://acariciando.blogspot.com/2012/08/muere-esperanza-rosaura-almonte-j-por.html

-Un testimonio relevante fue el presentado por las instituciones Alianza Cristiana y Católicas por el Derecho a Decidir CDD-RD con el caso de Carmen Dionely Martínez Bonilla. Dionely, de 20 años, de Montellano, Puerto Planta, con condición de falcémica (anemia falciforme) y embarazada, habiendo advertido la doctora que la atendía que su vida correría riesgo si salía embarazada; estuvo en el Centro de salud 18 días ya con 6 meses de embarazo, falleció luego que en el Hospital doctor Ricardo Limardo de Puerto Plata, al que entró el 6 de julio 2018, con seis meses de embarazo; pero lamentablemente, ya casi muerta, la trasladaron el 30 de julio en una ambulancia al hospital Presidente Estrella Ureña, área del hospital maternidad Renée Klang de Guzmán.

Fallece el 1ero. de agosto del 2018. Ya en ese momento habían decidido hacer el aborto, pero tenía la hemoglobina en 3 grados, sufrió 3 paros cardíacos; antes de morir Dionely aclamaba por su vida. La familia tuvo enormes gastos en sangre, medicamentos.

-Tenemos la percepción de que ¡por fin! se ha entendido de que, si bien los proyectos de Código Penal se vienen conociendo desde hace 22 años, han sido diferentes proyectos. No se puede argumentar que se ha les ha leído “tantas veces”, pues cada vez que vuelve y se somete se van descubriendo nuevas inserciones de textos, y que no se han tomado en serio aportes, tenemos que mejorar el trabajo para el consenso.

-Debe ser un tiempo continuo de estudio, lecturas. El gobierno y el Congreso, los partidos, en general, deben entender que son representantes del pueblo, que alrededor del 70% de la sociedad dominicana está de acuerdo con las tres causales para la despenalización del aborto. Y que el lobismo al que han venido siendo sometidos por algunos sectores no están por encima de la mitad de la población que son mujeres que merecen dignidad, salud y vida.

-Tal y como lo explica el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez las 3 Causales para la despenalización del aborto son constitucionales porque la esencia de la Constitución es la defensa de la dignidad de las personas que se establece en los artículos 5, 7, 8, 38. El artículo 37 establece la defensa de la vida de las mujeres desde la concepción hasta la muerte, que es un tema de gradualidad, de priorización de vidas. https://www.youtube.com/watch?v=KUFBSs8NUvk

-Vamos aprendiendo sobre derecho, salud, conceptos médicos; junto al Congreso, a los partidos. Pudimos escuchar ya hablar de “constitucionalidad” a algunas diputadas, diputados… Se va trascendiendo de insultos a argumentaciones racionales, de dejar de mirar al lobismo al que han estado sometidos por grupos que no priorizan la dignidad de las mujeres y han podido escuchar a un 90% de las 143 peticiones sobre las 3 causales que se levantaron en la vista pública del lunes 15 de julio del 2024, que es coherente con la socialdemocracia y la institucionalidad de nuestro Estado de Derecho que es el referente histórico de los partidos tal y como lo expresaron las instituciones Articulación Ciudadana y Participación Ciudadana.