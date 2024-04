Your browser doesn’t support HTML5 audio

09/04/2024 · 12:02 AM

Ya no resisto más llamadas telefónicas de amigo, familiar o desconocido que me envía la “location” (mapa de ubicación) de un lugar de interés, sea hogar del que llama, lugar para un encuentro o ubicación de algún negocio. Hasta ahora no ha habido forma de que los dominicanos y dominicanas de todos los oficios y clases sociales entiendan que “location” en español es “localización”, palabra que se inventó mucho antes de que los españoles la impusieran, como todo, cuando expropiaron estas islas con todo y gente, sin pedir permiso. Así que debo insistir en que se diga como debe ser: “Localización”. (Que sea para entendernos mejor).