Lema nacional: “Na e Na”

Día, noche y madrugada, en todo el país…Se pasan los semáforos en rojo, y no hay quien los detenga…Se meten en vía contraria, sin recibir castigo… Circulan impunemente a más de cien kilómetros por hora…. Se estacionan en las aceras, y no hay quien los multe…En calles estrechas de doble vía se estacionan a ambos lados, sin que les pase nada…Los motoristas no respetan absolutamente nada ni a nadie, incluyendo a los policías…(En medio del tapón pienso que la reforma constitucional debería empezar por el Escudo Nacional, para que, en resumen de nuestra idiosincrasia, al Dios, Patria y Libertad le agreguemos “Na e Na”)