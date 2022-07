Lacras impías del crecimiento económico

Hace años que los economistas distinguieron entre el crecimiento de la economía y el desarrollo. Sin embargo, la mayoría de ellos se concentra en lo primero y pocos se enfocan en la pobreza y la desigualdad social. El triunfalismo que se desprende de tal sesgo perceptual se pasa por alto las lúgubres señales del rezago socioeconómico, especialmente en lo atinente a las nuevas generaciones. Pero basta con reproducir aquí algunos extractos, tanto de prensa como institucionales, sobre el estado de nuestra niñez y juventud, para alarmarnos con los mayúsculos desafios que enfrentamos.

Niñez desamparada.“Según el informe ‘‘En deuda con la niñez’’ presentado en el país de Save the Children, en un índice de 172 países peores para la infancia, República Dominicana se encuentra en el número 120, una posición que lo sitúa como uno de los peores para la infancia y por encima del promedio regional. El documento pone de manifiesto que el país caribeño tiene la tasa más alta de natalidad en adolescentes, ya que esta es el 97.3 (partos por cada mil niñas entre 5 a 19 años) y está entre los diez países con mayor índice de homicidios infantiles de la región, la tasa de mortalidad de niños y niñas menores de 5 años es de 30.9 muertes por cada mil nacidos vivos. Este conjunto de hechos tiene un profundo impacto en la vida de los niños quienes, además de ser privados de sus derechos, se quedan sin las herramientas para luchar contra la pobreza y obtener un mejor futuro.” Los “rescates” que hace CONANI de algunos de estos jóvenes son un paliativo, pero de nada sirven para prevenir el desamparo general.

Desnutrición infantil.Según la FAO, el hambre creció un 30% en America Latina durante los años de la pandemia. “El informe “El Costo de la Doble Carga de la Malnutrición. Impacto social y económico. República Dominicana”, revela datos sobre el costo social y económico de ladesnutrición, sobrepeso y obesidad en la República Dominicana en el 2017. El Gobierno dominicano, comprometido con el logro de la Agenda 2030 y el objetivo de Hambre Cero, está actualmente implementando una Hoja de Ruta para llegar al Hambre Cero para el año 2030, compuesta de siete ejes estratégicos.” Por suerte la FAO está ayudando al INABIE a crear un laboratorio que garantizara la calidad de la comida de los escolares.

Trabajo Infantil.“La organización internacional World Vision República Dominicana, realizó recientemente la conferencia: “Trabajo infantil: una piedra en el camino hacia el desarrollo integral de la niñez”, en esta provincia, donde reveló que el 36 % de los niños, niñas y adolescentes entre 12 y 15 años, prevalece como la población impactada por trabajo infantil en el país, especialmente, las comunidades vulnerables. De los cuales el 15 % lo hace porque tiene que ayudar con los gastos de la casa, el 10 % porque tiene que cubrir todos sus gastos, y el 6 % porque sus padres perdieron su empleo o fuente de ingresos durante la pandemia. A esta situación neurálgica se suma que, el aumento de la pobreza, como efecto del impacto de la pandemia del COVID-19, entre otros factores, ha obligado a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables del país a trabajar para subsistir, y desertar de la escuela.”

Embarazo adolescente. “En la Republica Dominicana, hay aproximadamente 2 millones de adolescentes entre las edades de 10-19 que constituyen el 19,0% de la población total del país. La tasa actual de la fecundidad adolescente de 97 nacimientos por cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años sigue siendo la más alta en la región de ALC. Los datos disponibles indican que el 22% de las mujeres entre 12 y 19 años han estado embarazadas, lo que es un 34% más alto que el promedio de ALC. El estancamiento de la tasa de embarazos adolescentes y su distribución desigual en la población ponen en peligro los avances nacionales en el desarrollo y ponen en riesgo el logro de los objetivos y metas establecidos para el 2030.”

PISA. “PISA es un estudio internacional, promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que evalúa de forma sistemática lo que los jóvenes saben y son capaces de hacer al finalizar su Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en más de 80 países del mundo.” “El 75.5% de los estudiantes dominicanos que se examinó en las pruebas Pisa 2018 obtuvo un bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencia.” “Los resultados colocaron a la República Dominicana en el último lugar de 79 países en las áreas de matemáticas y ciencias, en las que los estudiantes alcanzaron 325 y 336 puntos respectivamente; y en el penúltimo en lectura, en el que sacaron 342 puntos.” En abril 2022 se aplicó nuevamente la prueba, pero todavía no se conocen los resultados (postpandemia).

Aprendizaje durante pandemia. “Un informe del Banco Mundial revela que la inversión del Gobierno superior a los 36 mil millones de pesos en la educación virtual y a distancia durante el 2020 y 2021, no surtió efectos positivos en los aprendizajes de los estudiantes. El estudio del Banco Mundial evidenció que para noviembre del 2020 sólo 52% de los estudiantes miraron o escucharon los contenidos educativos en la radio, televisión o internet. En ese orden, en abril 2021 la audiencia cayo un 25 por ciento.” Si bien es cierto que la pandemia ha tenido un similar impacto sobre todos los paises de America Latina y el Caribe, las dificultades encontradas para dotar de tabletas y laptops a los estudiantes del pais sugiere que aquí los resultados fueron peores. Y frente a todo eso los docentes de las escuelas públicas solo saben pedir aumentos de sueldo.

Pruebas Nacionales.“Los resultados del año escolar 2016-2017 sorprenden porque cinco años después del aumento por lo menos al doble del presupuesto con el 4% del PIB para la educación preuniversitaria y a seis de la aplicación del programa de JEE, y de otras medidas importantes, aún no se impactan significativamente los aprendizajes en la escuela dominicana, como acaban de revelar las Pruebas Nacionales. Además, dos hechos requieren alguna explicación: ¿Qué ocurre en las aulas de BA, cuyos estudiantes históricamente confrontan mayores precariedades y dificultades, sin embargo, obtienen los mayores porcentajes de promoción en el período que indica la Tabla? El otro es, ¿por qué las calificaciones en Ciencia Naturales disminuyeron en los tres grupos?” El MINERD pronto aplicará estas pruebas a los estudiantes de segundo y sexto de secundaria en sus 18 regionales, pero estas serán modificadas para tomar en cuenta los rezagos en el aprendizaje de los dos últimos años.

Juventud.“A los 27 años de que fuera declarado el día 31 de enero como “Dia Nacional de la Juventud”, Republica Dominicana ocupa el primer lugar de la región en desempleo juvenil con un 29%, mientras que en los demás paises de la región la tasa es de un 17%, según los datos extraídos del estudio “Los jóvenes dominicanos: esos desconocidos”, publicado en marzo 2019. Este estudio contempla a jóvenes entre 15 a 29 años. Otros datos revelan que, en America Latina, 22 millones de jóvenes NI estudian NI trabajan (poblacion conocida como la generación NINI), donde se han identificado 850,000 dominicanos dentro de este contexto.” Habría que evaluar si programas gubernamentales como el 14-24 y el del emprendimiento juvenil son respuestas adecuadas a este enorme problema.

No cabe duda de que con las anteriores taras a la movilidad social no vamos por buen camino hacia el desarrollo. Mas bien vamos camino a la petrificación, sino el aumento, de la desigualdad. Por tanto, nuestros economistas deberán hacer conciencia de que el anhelado “desarrollo” está dejando atrás una significativa proporción de nuestra poblacion. Mientras estemos empantanados en esa lúgubre situación no podrá haber cohesión social ni mucho menos justicia social. Por eso es urgente que se le ponga atención al reclamo del Rector Emérito Radhames Mejia para que se reactive el Pacto Educativo, toda vez que la educación es la zapata fundamental del desarrollo