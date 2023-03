La Virgen de la Altagracia en Auckland, Nueva Zelanda

Llegamos al puerto de Auckland en Nueva Zelanda el día 2 de febrero a las 6:30 am, día de la marmota. Salimos del barco a eso de las 8:30 am con la advertencia de no sacar ningún tipo de alimentos porque Nueva Zelanda no lo permite. Para ello, tienen perros entrenados para olfatear las bolsas de los pasajeros que salen del barco.

Nueva Zelanda se encuentra en el Océano Pacífico Sur, a lo largo del Anillo de Fuego del Pacífico y al sureste de Australia. Consta de dos islas principales y varias islas más pequeñas; la Isla Norte y la Isla Sur son las más importantes. Tiene una población estimada de 5 millones de habitantes, donde el 68% es de origen europeo y el 15% maorí. Casi el 90% de la población vive en las cuatro ciudades más importantes (Auckland, Wellington, Christchurch y Dunedin)y más de las tres cuartas partes vive en la Isla Norte, principalmente en áreas urbanas. Es un país multicultural, abierto a los extranjeros y tolerante con todas las culturas, creencias y razas. Para el 2018, El Libro de Datos del Mundo de la CIA reporta que en Nueva Zelanda el 37.3% de la población es cristiana y sólo el 10.1 % de la población es católica, siendo el mayor porcentaje entre los cristianos; el resto, pertenece a otras denominaciones. Los idiomas oficiales son el inglés y el maorí. A los neozelandeses también se les conoce como kiwis.

En Auckland viven latinos, europeos, asiáticos, africanos, etc., todos aportando sus costumbres, lenguas, creencias y sabores. Auckland está localizada en el noroeste de Nueva Zelanda, en la isla del norte. Es la ciudad más grande, desarrollada y habitada de Nueva Zelanda; de hecho, está considerada como la mayor ciudad del sur del Pacífico. Es una ciudad muy cosmopolita, moderna y activa; un lugar maravilloso y diverso que conjuga la naturaleza con la vida urbana, con 48 volcanes, 2 reservas marinas, más de 50 islas, varios parques nacionales naturales, más de 500 km de paseos peatonales y costa y playas muy cerca de las artes y las tiendas de la ciudad central. Tiene un clima subtropical muy agradable y la flora y fauna tienen una gran diversidad. La población es aproximadamente de 1.5 millones de habitantes.

Averiguamos cómo llegar a la catedral de San Patricio y San José y nos dirigimos hacia allá, pero primero nos detuvimos en una tienda de artículos religiosos que está frente a la catedral. Ahí, interactuamos con Ari, el joven encargado de la tienda, y le contamos de nuestra misión. Inmediatamente, el salió del área de la caja para ver de cerca a nuestra virgen. Nosotros le hablamos de ella y de lo milagrosa que es, él dijo que nunca la había visto, y que estaba sorprendido con su belleza. Luego, nos mostró toda la tienda, los artículos que vendían y las diferentes vírgenes que tenían ahí. Al parecer, Ari llamó a la oficina de la catedral puesto que cuando llegamos allá, la Sra. Rosemary nos estaba esperando para recibirnos. Ella nos dio la bienvenida e inmediatamente nos llevó al altar y de ahí nos permitió entrar con la Virgen al Santísimo, en donde hicimos una plegaria por nuestro país, quedó encantada con la idea de la peregrinación y nos deseó muchos éxitos. Nos dijo que estaba muy contenta de recibirnos. Cuando le preguntamos por el sacerdote, comentó que Fr. Chris Denham estaba a punto de llegar al Santísimo por lo que sólo pude tomarle un video en el momento que colocaba la hostia del Santísimo.

Ari, el joven encargado de la tienda de artículos religiosos que está frente a la Catedral San Patricio y San José.

La Sra. Rosmery, que trabaja en la Catedral San Patricio y San José, fue quien nos recibió con mucha alegría.

Pasamos a conocer la Catedral de Santa María conocida también como iglesia de Santa María, la iglesia gótica de madera más grande del mundo; pero estaba cerrada. Esta edificación sirvió como la principal iglesia anglicana hasta que la catedral de la Santísima Trinidad fue construida a su lado.

Elizabeth Farinho de Nuñez en el interior de la Catedral San Patricio y San José, mostrando las imágenes de Nuestra Señora de la Altagracia.

Luego visitamos el Museo Conmemorativo de la Guerra de Auckland, un edificio de tres pisos que cuentan la historia de Nueva Zelanda, con una colección de más de 4.5 millones de cartas, documentos y fotografías, colecciones militares y elementos de la historia cultural, así como tesoros maoríes y del Pacífico; con cientos de pantallas interactivas. Este es un museo fascinante que ofrece una experiencia única y muy educativa.

Elizabeth Farinho mostrando la Virgen de la Altagracia, al fondo se puede ver el Sky Tower.

De paseo por la ciudad, vimos la Sky Tower, uno de los edificios más altos del hemisferio sur y el principal emblema de esta ciudad. Con 328 mt. de altura, es la torre número 12 del mundo. En el tope tiene dos restaurantes, uno de ellos giratorio, un café y tres terrazas de observación con vista de 360 grados.

Cansados de tanto caminar, retornamos al barco a eso de las 4:30 pm para estar listos para la cena y tomar un merecido descanso puesto que debíamos prepararnos para la llegada a Tauranga al siguiente día.

