Your browser doesn’t support HTML5 audio

13/06/2024 · 12:03 AM

Estas lágrimas caen en cubos, corren

a arroyos y ríos.

Estas lágrimas,

despojándose del peso del cuerpo, dejan

una ligera pátina como gotas en el cristal

de la ventana.

¿Cómo puedo seguir

con el día, al cocinar y comer,

caminar y llamar a los amigos

y escribir?

Estas lágrimas no se secan

en el cristal. Se endurecen en rocas

y piedras. Oh, para barrerlas.

Para limpiar el alma en primavera.

Pero no no hay primavera para los hermanos

y hermanas gritando ante camiones

y aviones de comida mientras en la colina,

detrás de sacos de arena, los tiradores

cumplen órdenes de matar al azar, de sembrar

confusión, provocar una estampida,

una diversión, mientras desde el cielo

aviones de guerra lanzan bombas

de dos mil libras mientras las fuerzas especiales

asaltan un apartamento donde hay rehenes.

Todo vale, dicen, el balance de esta

operación, doscientos noventa y cuatro

palestinos muertos por cuatro rehenes

que vuelven a casa vivos sin negociación,

o concesión, o piedad.

Estas lágrimas

derramo aunque no pueda detenerlas

por aquellos que no tienen empatía,

a quienes no les importa lo que

yo diga o haga.