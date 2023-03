Interpretaciones de la sonrisa del Penco en medio del tumulto de la Fiscalía: 1) “Dentro de año y medio, a más tardar, salgo sin ninguna condena a gozar mis millones”. 2) “Esto es simplemente otro show que no pasa de aquí”. 3) “Esta comedia es, como todas las demás, muy divertida”. 4) “Hasta el cabo que me empuja sabe bien que todo lo que dicen que hice fue por mi partido, gracias a Danilo”. 5) “Lo más que me toca es una dizque prisión domiciliaria y devolver un chin de dinero”. 6) “Como este casco me queda tan bien, cuando salga me voy a comprar uno”…y la razón más probable, 7) “¿Vergüenza?... ¿Con qué se come eso?”