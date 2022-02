La Patria que imagino

No imagino a nuestra Patria como esa mujer alta, blanca, bien peinada y perfumada en exceso, que anda de boca en boca de los políticos cada 27 de febrero, sino como una muchacha cobriza, siempre renovada, sencilla en sus palabras; que no usa finos jabones, sino jabón de cuaba; que adorna su pelo con flores y pajaritos y cubre su armónico cuerpo con un vestidito de tela sencilla y multicolor; que no anda con una famosa arca de la abundancia, sino que estimula la conciencia de los hombres y mujeres que trabajan y luchan por un futuro compartido. (Es más, cuando escucho la canción "María del Carmen" así me la imagino...)