Copio textualmente esto que me dejó boquiabierto: “Los peledeistas no vivimos de la política, ni aspiramos a vivir de ella. No pensamos siquiera en engañar al pueblo ni necesitamos hacerlo. Los peledeistas somos gente honesta”. Nadie vaya a pensar que Margarita Cedeño dijo eso en serio en las redes (lo que por cierto hizo que muchísima gente se arrastrara de risa). No. Pues ha trascendido que esta fue la magnífica prueba de admisión presentada por ella para que la contrataran como “La Penca”, su flamante nombre artístico, en el programa de Raymond y Miguel…. (¡No se pierda a la que es, sin duda, la mejor humorista del país!)