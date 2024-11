Your browser doesn’t support HTML5 audio

16/11/2024 · 12:03 AM

Recientemente, para ser más específico, el 14 del mes y año que discurre, el Senado de la República, juramentó la nueva Junta. Y digo nueva, por varias razones. En primer lugar, porque será la que le corresponda montar las elecciones 2024-2028, luego que la anterior, casi con la misma matrícula estructural, saliera súper exitosa de la contienda recién pasada, y ahora este hemiciclo, la vieja, prácticamente entera, la ratificó. Por eso sigue junta con ligeros cambios.

Y sigue junta, por ser una continuidad de la anterior que, con las contradicciones naturales de los órganos colegiados, por cierto, estuvo muy junta. Lo cual nosotros aplaudimos y sin duda, le conviene al país y a la democracia, ya que, en verdad desde la existencia de ese órgano, nunca había estado tan cohesionado como la pasada gestión y que ahora, aunque hubo movimiento de ficha que jamás eran fichas de tranques, la nueva estructura representa un 99% de la junta anterior, 2020-2024. No obstante, por tal razón cabe el termino, con la nueva conformación, por igual, sigue junta, aunque entrara una nueva titular.

Ahora, la conformación del pleno quedó integrada por; 1) Dr. Román Andrés Jaquez Liranzo, como presidente, y quien repite en las funciones, el cual es un gran líder aglutinador y un excelente armador de voluntades y de sinergia grupal, y ya decano de la dirección de la junta central electoral, a él, le acompaña como suplente, el Dr. Prado López, un magistrado de perfil bajo, aunque muy ecuánime y de larga data en la judicatura, que en el pleno pasado era suplente del magistrado Vallejo Santelises. Y ahora, -Prado López-, subió un peldaño como suplente del presidente, 2) como 1era titular, quedó la Dra. Dolores Fernández,-repitente-,una gran profesional de alto juicio, alta vocación de servicio y prudencia proverbial, siendo su suplente, Cristian Perdomo, quien en el 2020, era titular del Tribunal Superior Electoral, una magistrada de mucho juicio y ecuanimidad, 3), Samir Chami Isa, quien también repitió como titular, teniendo como suplente, a Iván Feliz Vargas, y quien fungiera como Procurador de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, a quien se le atribuye un buen desempeño, en especial, en las elecciones presidenciales del 2024, 4) Hirayda Fernández fue la única pieza que se movió como titular, en sustitución de la Lic. Patricia Lorenzo, precisamente, de quien era su suplente y que actualmente le acompaña como suplente a Aniberca Rosario, una comunicadora experimentada que repitió como tal y en verdad asume posiciones, y 5) Rafael Vallejo Santelises, que repite como miembro titular, ya conocido por su vasta experiencia en las lides, teniendo como suplente a Tony Tejeda, quien entra por primera vez, y a quien no conocía, pero, lo traté el día que estaba depositando y me lució muy suelto, locuaz, extrovertido y de cierta nobleza.

Como se aprecia, los cambios de la estructura nueva fueron mínimos, más bien, cambios de fichas en el ajedrez, por lo tanto, haciendo honor al título de esta entrega, la junta sigue junta, y con esta conformación el Senado hizo un gesto de agradecimiento a estos paladines, con excepción de Patricia Lorenzo, en repetirlos, solo variando su ordenamiento, pero en el fondo, al repetir cuatro (4) estructuralmente hablando, solo el cambio o la llegada de Hirayda Fernández, sin lugar a dudas quedó junta, ya que, para el 2020-2024, estuvo conformada por; Román A. Jáquez Liranzo, presidente y los titulares; Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Altagracia Fernández S., Patricia Lorenzo y Sami Rafael Chami Isa. Y como suplentes a Dolores Vanahí Bello Dotel, Prado Antonio López Cornielle, Freddy Ángel Castro Díaz, Aniberca Rosario Rosario e Hirayda Marcelle Fernández Guzmán.

Vistos estos cambios, con este pleno nuevo, -aunque se hicieron movimientos-, la junta sigue junta, y sin lugar a equivocarme, se conectó con la voluntad colectiva del pueblo dominicano. Es más, por así decirlo, aunque no se volvió a repetir más, el petitorio de Lic. José Paliza, presidente del PRM, esta junta aglutinó voluntad política de resarcimiento del Estado y del pueblo como expresión de clamor popular. Ahora, es a cada miembro a los que se le dio un voto de confianza, de lo cual no tengo la menor duda – deberán coadyuvar en hacer un trabajo de mayor efectividad, que recojan los errores del pasado-aunque mínimo-,ya que, como es el caso del presidente Román Andrés Jaquez Liranzo, ha llegado a implantar récords güines, siendo el primer presidente del órgano electoral, que, -hasta ahora es el único dominicano- que, saliendo del Tribunal Superior Electoral, pasó directo a presidir la Junta Central Electoral. Y más, de los pocos dominicanos que llega a repetir de forma seguida en tan delicado cargo, y máxime a su edad, y de haberse soportado su ratificación en la más alta simpatía del órgano y de él propio, en la historia electoral del país desde 1923.

A mi juicio, esta nueva junta se conoce el camino de la prudencia. Por igual la tolerancia, el respeto recíproco, y sobretodo, saberse que las gratitudes forman parte de las virtudes, pero jamás, por cercano a algún poder político que hayan estado o por cualquier grado de complacencia, seguir aplicando la reciedumbre de la dignidad democrática, y siempre seguir la línea de los principios del articulo 4 de la ley 20-23 y fundamentalmente, continuar la ruta del alto compromiso con la patria, con el sistema de partidos políticos y de forma sagrada, con la protección y garantía del sistema democrático que siempre deberá salir fortalecido de todos los procesos electorales.

En este sentido, usando una analogía del argot mecánico, comparando el órgano con las retenedoras de los hidráulicos, que no dejan pasar aceite entre hendeduras porque producen liqueos, manchas, y los caminos se tornan robadizos, exhorto a dar señales claras que ese pleno es un orgullo nacional, electoral, identidad y democracia. Por ende, aunque no hay razón para trazarle líneas conductuales, porque hizo gala de un estilo ético y correcto, pero nunca está demás recordar a quienes tutelan el derecho fundamental del sufragio que, jamás se aparten del alto compromiso de garantizar la unidad interna como instrumento de predicar con el ejemplo al ser rectores de la democracia electoral y política a fin que, podamos dar todos los demócratas dominicanos, el mejor ejemplo de que por el accionar del órgano, los actores de los procesos electores, los partidos y poderes facticos no se siga mellando la credibilidad en la democracia, y por el contrario, como pasó ahora en las elecciones del 2024 que el órgano, al montar las elecciones, disponía de un 68% de confianza. Si que, la ciudadanía cifró su orgullo de pertenencia por una junta exitosa, que, por lo que hemos planteado mas arriba, hizo causa común con el orgullo de gestión, que se lograra la ratificación de un 99% de sus cinco miembros. Otro asunto histórico. ¡Que siga junta la junta hacia el fortalecimiento del sistema democrático y el logro de garantizar mejores prácticas del rol constitucional de los partidos políticos y el sistema electoral! Modestamente, reciban una calurosa bienvenida.