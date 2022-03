La Halterofilia de RD entrena en Jarabacoa: ¡miremos hacia allá!

Durante cinco semanas unos veinte pesistas y cuatro entrenadores se concentran en la “base de entrenamiento” en Jarabacoa. La actividad preparatoria ha sido diseñada rigurosamente y es monitoreada por el presidente de la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas, licenciado William Ozuna, conjuntamente con el entrenador Héctor Domínguez y la árbitro internacional dominicana de levantamiento de pesas Maritza Ortiz.

La concentración tiene como objetivo la preparación física y psicológica de los atletas que competirán en el Campeonato Centroamericano “Manuel Suárez”, a celebrarse en Cuba del 13 al 20 de abril de este año, un evento clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en Chile en el 2023. Por invitación del presidente de la Federación de Pesas pasé todo un día en el campamento trabajando la preparación psicológica de los atletas y los entrenadores.

La halterofilia es un deporte olímpico, también conocido como levantamiento de pesas, es una disciplina que requiere de un gran entrenamiento de los músculos del cuerpo y de la mente para adquirir la fuerza necesaria para los levantamientos, además de desarrollar las destrezas mentales y emocionales para un rendimiento óptimo. ¡Forma el carácter y enseña a perseguir metas. Prepara para ser ciudadanos que respetan normas y reglas de convivencia decente y democrática!

El admirable trabajo, el espíritu deportivo y los sueños de conquista de estos jóvenes, hombres y mujeres, constituyen un ejemplo para la juventud dominicana y una buena noticia para todos, en momentos en que el país necesita figuras inspiradoras y visiones de triunfos, no importa su tamaño, para aumentar la esperanza y la resiliencia.

Están en la base de entrenamiento, encabezando un semillero de triunfadores, los medallistas de Tokio 2021 Zacarías Bonnat y Crismery Santana Así como también la pesista de grandes hazañas Beatriz Pirón y otros que obtuvieron para el país más de 15 medallas en el Campeonato Juvenil de Manizales en julio pasado. La destacada pesista Verónica Saladín no participa por encontrarse lesionada en estos momentos.

Miremos hacia Jarabacoa. Con los ojos y con el corazón. Miremos a todos y cada uno de los atletas. Miremos también lis técnicos, entrenadores y sus familias. Realizan una gran contribución deportiva y social. Si bien es cierto el Presidente de la Federación y la Directiva velan celosamente por proveer todos los recursos necesarios, a veces con grandes esfuerzos, todavía queda espacio para garantizarles mayor seguridad y protección a los pesistas, entrenadores y a sus familias. Ojalá se comience por incluirlos en el Seguro Nacional de Salud, SENASA. ¡Hay que convertirlos en un proyecto de la patria!

Es necesario proporcionarles a unos y otros mayor seguridad económica para compensar sus esfuerzos y favorecer su concentración y rendimiento. Algunos reciben un pequeño apoyo económico del Ejército; otros de la Policía Nacional y de la Fuerza Aérea, a cambio de que los representen en los Juegos Militares. Lo valoran mucho, pero les resulta insuficiente. Ojalá que su participación pudiera considerarse como un “especialismo” que les permita recibir una mayor retribución económica.

Solo unos pocos están incluidos en el Programa de Apoyo a los Atletas de Alto Rendimiento, Nuevos Valores e Inmortales (PARNI) del Ministerio de Deportes. Este programa debería ser más inclusivo para beneficiarlos a todos. Practicar un deporte de tantas exigencias constituye un auténtico “valor” digno de reconocimiento. Invitamos al PARNI a mirar la Halterofilia Dominicana. ¡Sería una muestra de democracia deportiva el que todos los atletas federados recibieran el apoyo del PARNI!

Otros pesistas no reciben ayuda económica de nadie. Se sienten desamparados, pese a esto, no se desencantan, no desertan. Durante las semanas de descanso muchos trabajan en lo que pueden, llegando hasta realizar trabajo de albañiles y mensajeros.

También llamamos al CRESO a mirar la Halterofilia de RD. El proyecto Creando Sueños Olímpicos, CRESO, realiza una valiosa labor con los atletas de “alto rendimiento”. Quizá deba “ampliar la mirada”. También los atletas juveniles trabajan por un esforzado “alto rendimiento” y constituyen la base del escalón deportivo más alto.

Y siendo que el país tiene experiencia de exitosas Alianzas Público-Privadas en algunos sectores, invitemos ahora a las APP a poner la mirada en proyectos de soporte efectivo al desarrollo deportivo. ¡Y que comiencen por proteger y apoyar la Halterofilia!

Es buen momento para “mirar” y apoyar la Halterofilia de la República Dominicana. Recientemente el Presidente de la República Luis Abinader anunció unos 16 proyectos deportivos con una inversión de RD$ 168 millones de pesos. ¡Ha reiterado su compromiso y apoyo al desarrollo y al cambio en el deporte en todo el país!

Es buen momento también porque el actual Ministro de Deportes es un deportista “federado”. Presidió desde el 2007 la Federación Dominicana de Taekwondo, institución que bajo sus directrices ha aportado al país dos de sus siete medallas olímpicas. Igual que la Federación de Halterofilia. ¡El conoce bien las necesidades de las Federaciones! Y además, él asume las ejecutorias del gobierno dominicano en materia deportiva.

Miremos la Halterofilia de la RD que entrena en Jarabacoa. Y que nuestra mirada se traduzca en compromiso para hacer posible su fortalecimiento y sus logros deportivos, que son logros de todos. Logros del país. Es importante también la mirada del Comité Olímpico Dominicano, COD. Miremos “hacia Jarabacoa” y actuemos en apoyo de la Halterofilia del país. ¡Lo tiene bien ganado!