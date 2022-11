¿Jus solis o jus sanguini?

Un buen amigo me llamó por lo que escribí sobre el Décimo Censo, que según yo inexplicablemente no pregunta la nacionalidad del o los entrevistados, y me cita la pregunta número 36, que dice: “¿Dónde residía la madre de (la persona censada) cuando él o ella nació?”. Pero esto llevaría a una pregunta que demanda otras respuestas: ¿Nacionalidad por derecho de sangre (“Jus sanguini”) o por derecho de suelo (“Jus solis”)?... (Que en nuestro país no cuenta para nada, como testimonian miles de personas a las que, en 2013, por haber nacido aquí de padres haitianos, se les despojó de su nacionalidad dominicana)