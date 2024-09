Your browser doesn’t support HTML5 audio

26/09/2024 · 12:03 AM

No escribo lírica siempre. He cruzado al país

de la prosa y del ensayo. He esbozado cuentos

y poemas noticieros. Pero ante las torres

del lenguaje barroco con sus puertas llenas

de senderos sin salida y flores derramándose

nunca he quitado mi sombrero y admito

que me siento bien, sin sentido de falta,

y te invito a hacer tus arreglos

con los fanfarrones y por la luz del día

ven con nosotros. Tenemos espacio,

una tienda grande. Y te necesitamos

para la guerra final entre el bien

y el mal, la lírica y todas las expresiones

que no ofrecen música verbal donde viven,

muertas en vida, poetas que componen

cada día sus epitafios ante el jurado

de generaciones muertas.