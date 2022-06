¿”Imperialismo” qué?

Este mundo está cambiando, pues en el Atlántico y el Mediterráneo ya no vemos grandes portaviones US Navy en ninguna parte; si vemos hacia el Pacífico, ya está dominado por los grandes capitales chinos; si vemos hacia Africa, sus múltiples culturas y naciones ya están liberada de hegemonías; si vemos hacia América Latina, va en franco giro hacia la izquierda; si vemos hacia Washington nos topamos con un Joe Biden que no pega una ni siquiera en su casa…(Hay que convenir en que “imperialismo yanqui” ya se debe escribir con iniciales en minúsculas y aquello de “potencia hegemónica” se refiere simplemente al virus de la gripe)