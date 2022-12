Hombres feministas

I. Primeras Acciones por la Igualdad de Género en la Educación Dominicana: Instituto de Señoritas (inicio 1881) y luego Instituto de Señoritas Salomé Ureña (a partir del 1892)

Explicar y encontrar testimonios sobre feminismo en hombres es importante para la República Dominicana para abonar el terreno de las políticas de igualdad y la equidad de género; también para la inclusión, para una masculinidad no machista.

En RD es admirable en el área educativa la fundación del Instituto de Señoritas en el año 1881 bajo la dirección de Salomé Ureña, el cual permitió que algunas mujeres participaran en la educación superior, dado que muestra que existían varios hombres que tenían creencia de igualdad, de inclusión de la mujer en la vida pública.

Todo comenzó con el padre de Salomé Ureña, don Nicolás Ureña (abogado) que la capacitó a ese nivel dentro de su hogar, ya que a las mujeres se les negaba la educación universitaria; además apoyaron a Salomé Ureña otros hombres como su esposo Francisco Henríquez y Carvajal, Eugenio María de Hostos, Federico Henríquez y Carvajal, entre otros. El Instituto fue apoyado económicamente por el ayuntamiento del Distrito Nacional. Disponible en: http://salomeylaintervencionmilitareducacion.blogspot.com/

II. El caso de John Stuart Mill (1806-1873, Reino Unido)

Una de las áreas donde a la ideología de género patriarcal ha tenido actitudes y un accionar más ambicioso para negar o limitar la participación de la mujer es en el terreno de la política.

Ante las dificultades, obstáculos, que se le presentan a hombres y mujeres que aspiran al equilibro de género o a la paridad, en la política partidaria y en el gobierno, el Estado, yo suelo encontrar un poco de consuelo en la vida del parlamentario del Reino Unido John Stuart Mill, siglo XIX.

John Stuart Mill para los años 1865, 1867, durante los cuales formaba parte de la Cámara de los Comunes defendía reformas y escribía sobre los derechos plenos de las mujeres. Los hombres que eran parte de este espacio político “… en esta Cámara, durante generaciones estaba constituida por “representantes del pueblo”, es elegida democráticamente”. Estaba y aún está conformada por 650 representantes elegidos por escrutinio uninominal mayoritario en los diferentes distritos electorales del Reino Unido por un período máximo de cinco años hasta que se disuelve el parlamento. A estos representantes se les denomina miembros del parlamento.

El Reino Unido ha estado integrado por Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia) e Irlanda del Norte.

Tanto John Stuart Mill como su esposa Harriet Taylor eran feministas. En la Cámara de los Comunes este parlamentario representaba a la ciudad de Westminster. Además de la Cámara de los Comunes en el reino Unido existe la Cámara de Los Lores, con menos poder, en la actualidad. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_los_Comunes_del_Reino_Unido

Descubrí este personaje y su relevancia como feminista en el contexto del siglo XIX, leyendo sobre sociología, feminismo, filosofía, entre otras áreas del conocimiento científico, como profesora y facilitadora en la PUCMM (1977 hasta 2015) y como estudiante de la Maestría Género y Desarrollo del Centro de Estudios de Género CEG-INTEC (1998-1999).

Fue uno de los sufragistas pionero en el Reino Unido, y casi en soledad. “Fue el segundo miembro del Parlamento en pedir el sufragio femenino después de Henry Hunt en 1832”. La primera vez que propuso el voto de la mujer fue en el año 1865, y luego en el 1867. La primera vez de 650 parlamentarios, sólo él votó por el voto femenino, aunque se proponían recortes en la universalidad del voto, pues se pedía que sólo podían votar mujeres mayores de 30 años y con bienes económicos. En la segunda ocasión votaron dos parlamentarios más.

Defendió la inclusión de la mujer en muchos ámbitos de la sociedad, y también fue criticado porque su esposa era feminista (Harriet Taylor). Expuso su propuesta de reforma en el 1867 que incluía los derechos de las mujeres al voto, entre otros, y escribió el libro La esclavitud de la Mujer, un ensayo sobre la igualdad entre sexos. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill

En este escrito he decidido ilustrar la vida de hombres sanos, conscientes, racionales, con la autoestima alta; hombres estudiosos, sabios… y estoy queriendo destacar lo positivo de estos hombres y para animar la fortaleza de que a pesar de que ha habido épocas duras para otros /as luchadores, para lograr la instauración de una sociedad de iguales, de libertad y de no violencia; sembrar espacios seguros, felices, tanto para las mujeres como para los hombres. He aportado informaciones sobre hombres que han sabido romper con el patriarcado en sus sociedades