Como en estos días nos encontramos celebrando, hemos decidido hacer una parodia con la realidad que nos envuelve hoy en día, que forma parte de nuestro diario vivir y de la cual es muy difícil safarse, porque si nos fuéramos pa novayol, como lo han tenido que hacer miles de dominicanos, especialmente jóvenes, igualmente quedaríamos enganchados en la necesidad de enviar los chelitos para que los familiares no acaben de ajogarse bajo el manto de la realidad de que unos asuntos importan, pero otros no. Y los demás, hacemos como que sí, pero a lo callao y por detrás, hacemos lo que nos conviene. Es por esto que proponemos hacer un Hakuna Matata, con todo lo que nos preocupa hoy. ¿Y qué tiene que ver esta frase? Pues que la semana pasada hablamos de la lengua swahili, y se nos quedó en el tintero este dicho del swahili correspondiente a la filosofía africana. Que no vayan a creer ustedes que solo los griegos filosofan, jajajajaja. ¿Y qué es lo que significa? Pues más adelante lo veremos. Y es por esto que hoy, para celebrar, nos burlaremos de nuestras realidades.

Administración pública, según el diccionario de la realidad dominicana, grupo de tígueres encargados de ponerte la solución de las diligencias en China, para que les pida$ que te ayuden poniéndole$ $u correspondiente maicito de vuelta.

Asociación Dominicana de Profesores (ADP), según la realidad de la excelente calidad educativa certificada por pruebas PISA, a cargo de los maestros que no enseñan en las escuelas públicas la importancia y necesidad del conocimiento para conseguir éxitos en la vida, grupo de tígueres que se pegan de un puesto de “maestros” en el Ministerio de Educación, por vinculaciones políticas, para asegurar sus sueldos y pensiones futuras, olvidando todo lo demás, especialmente la función de enseñanza que deberían cumplir.

Biblia, es el texto que, usando y abusando de la fe cristiana de las personas, les conminan a aceptar realidades a las personas que no corresponden a la época presente, además de aprovechar su falta de conocimientos científicos para hacerlos consentir en ser dominados por la superstición para facilitar de manera expedita el control, el dominio sobre ellos y la disposición de sus vidas y bienes.

Cambio, según lo que ya hemos visto que ha ocurrido en el transcurso de la vida política nacional, es la demagogia discursiva para hacer creer a la población que lo de ayer sería diferente a lo que es hoy, y que sigan esperando que mañana será diferente de cómo es hoy.

Catequesis, en la vida cotidiana del niño y niña dominicanos es el castigo que viven domingo tras domingo, para aprender a aceptar el triste futuro de dominación que les espera cuando crezcan.

Ciudadano, ente social o individuo que vive y transita el estado de cosas de la ciudadanía.

Ciudadanía, dícese del espacio cívico que solo se aplica para sacar cédula, sin que se tenga plena conciencia de los derechos, deberes y responsabilidades que conlleva, en la fiesta del desorden social y el hago lo que me da la gana en que vivimos, como única forma de poder ser, sin llegar a diferenciar persona de ciudadano y viceversa.

Congreso, dícese de un grupo de tígueres, escogidos entre los peores especímenes miembros de los partidos políticos mayoritarios, constituidos en asociación de malhechores, que facilitan y propician el estado de desorden e irrespeto social en que vivimos.

Curas o sacerdotes, (sabrá Dios la diferencia) grupo de tígueres que, con sus contadas excepciones, porque todas las reglas las tienen, están encargados de embelesar a las poblaciones más vulnerables, y mediante la manipulación de su derecho a la fe y manifestaciones religiosas, los mantienen en la más profunda ignorancia y haciéndoles creer que su situación de opresión social y explotación económica, podría diferente solamente cuando mueran.

Democracia, sistema social, político y económico que se ha obligado a aceptar como bueno y válido, en el que los que dirigen y manipulan hacen to pa mí y na pa ti.

Diputados, grupo de tígueres que forman parte del conglomerado que ocupa el congreso y encargados de justificar y reproducir el desbarajuste, llamado estado de cosas en la nación, mientras se asignan presupuestos originados en los impuestos que paga la población, para mantener el sistema de dádivas que les permite su reciclaje perpetuo.

Educación, dícese del proceso mediante el cual todos los niños del país deben asistir a la escuela para alcanzar una certificación de bachillerato, pero que a sigún sea la clase y el lugar, las informaciones ofrecidas sirven para sostener el sistema de diferenciación social que rige desde la colonización y luego del periodo republicano, para continuar produciendo según requerimientos, obreros y sirvientas que apenas necesitan saber cómo firmar, para cuando se requiera votar.

Elecciones, proceso que se repite cada 4 años para hacer creer a la población que algo decide, en algo participa o que se tome en cuenta su opinión.

Estado Social y Democrático de Derecho, dícese del nombre que se le ha dado al sistema social, y hecho creer a las personas, que garantiza su ejercicio de vida digna, pero que, en la realidad, es una gran mentira que nos hace ver ridículos si demostramos que nos lo seguimos creyendo, mientras ellos se aprovechan y se ríen en tu cara con la muela de atrás.

Fe, creencias, especialmente cargadas de ética, por la confianza de y en sus certezas. Vale aclarar que es tiempo de cuestionar la manipulación social que se viene dando, utilizando la fe de las personas, acción que se ve burda y de una bajeza inconmensurable, independientemente de parte de quien sea que lo haga.

Feminicidio, acción y ejecución, que no es para nada un chiste gracioso, del dominio y control de los hombres en la persona de las mujeres, enseñado por la Biblia y las Iglesias, y reproducido por los padres y madres, siguiendo los dictados de la “fe”, con el fin de reproducir y mantener el control de la población, en un sistema de violencia y dominación social dado en llamar Patriarcado.

Iglesia, institución avenida en asociación de malhechores y grupos de tígueres, igualmente con sus excepciones, dedicados a pastar borregos en sentido figurado, esto es manipular a las poblaciones utilizando su fe religiosa o su conjunto de creencias, para dominarlas, controlarlas y permitir así que sean exprimidas y explotadas.

Ministerio público, otro grupo de tígueres asociados para hacernos creer a la población que los reclamos de justicia por la corrupción serán atendidos, mientras en los pasillos y los corrillos en voz baja se entretejen los tejemanejes para que todo sea un circo mediático y la falta de ética campee y domine el accionar público y social de toda la sociedad, apoyado por el tráfico de influencias, muy colaborador, que nunca falta ni falla.

Religión, sistemas de creencias al que tienen derecho las personas, pero que ha sido desvirtuado y mal utilizado para manipular a la gente, producir y mantener su ignorancia con fines de dominación, explotación y control.

Senadores, otro grupo de tígueres, acompañantes de labores de los llamados diputados definidos más arriba, cuya diferencia con los primeros me parece que nadie entiende.

Sistema judicial, dícese de la asociación de malhechores que utiliza y aprovecha sus conocimientos de y sobre las leyes, para manipular la sociedad en beneficio de quienes los compran, asegurándose así, posiciones sociales de privilegios.

Sistema jurídico, creíamos que era el sistema de leyes con el que podíamos contar para hacer valer y defender nuestros derechos, pero en realidad, es un sistema que utiliza a la asociación de malhechores del sistema judicial para hacer justamente lo contrario, violar nuestros derechos acomodando el funcionamiento social para beneficio de los tramposos y personas perversas y de mala fe.

4%, una justísima lucha social con reclamo de reivindicación por mejorar la calidad de la educación, pero que fue utilizada por las cúpulas políticas y económicas para hacer negocios con las infraestructuras que necesita el sistema educativo, dejando de lado o descartando completamente la preocupación y las diligencias necesarias para mejorar la calidad de la educación de la población dominicana en todos los lugares y niveles, menos en los de los privilegiados.

Violencia, dícese del pan nuestro de cada día en la vida de los dominicanos, una situación de represión permanente y cotidiana que oprime y veja, y cuyas herramientas sociales son la exclusión, la discriminación y el racismo.

Violencia simbólica, la forma en que te obligan a ser, estar o vivir mediante sus reglas y enajenando tus derechos, aunque no sea lo que debe ser, pero que es lo que les conviene, y lo vemos cuando tenemos que aceptar que nos usen las aceras para estacionar vehículos, y que los valet nos lo obliguen a aguantar por las jugosas propinas que reciben, más claro no canta un gallo.

Como vemos, no están para la risa nuestras realidades cotidianas. Y me surgió la preocupación por el cúmulo de casos de violencia perpetrados últimamente, donde hasta una madre mata a su hija enajenada por la influencia de la iglesia. Que si tiene problemas psiquiátricos no lo sabemos, pero andamos muy mal como sociedad, mientras desde el gobierno se promueve desmontar el territorio en búsqueda de tierras raras, para hacerles el negocio redondo a las cúpulas insaciables locales y foráneas, cuando ocurren hechos que con un mínimo de esfuerzo y atención, un poco de amor al prójimo y algo más de sentido común y solidaridad humana, podrían solucionarse, que no sea pensando en la ya despreciable y mísera dádiva que mantiene esta realidad en un círculo vicioso que hace cuestionarse, si en verdad estas gentes cuentan con un miligramo de sensibilidad humana.

De manera que nos resulta muy cuesta arriba ser indiferentes ante lo que tenemos frente a nuestros ojos. Y es que en las fuentes consultadas sobre el significado del Hakuna Matata que mencionamos al inicio, se trata de ciudadanos europeos que se van de voluntariado a África (claro que sí, ellos pueden) y se encuentran con que sus mayores dificultades son la falta de energía eléctrica para cargar sus aparatos electrónicos, cuando es posible, en África, encontrarse con situaciones mucho peores, como las que tenemos aquí. Y de eso se trata, por eso mencionamos al inicio que les sugeriríamos, a ver si es posible aplicar el Hakuna Matata, a nuestra realidad, y ver si podemos mirarla con la óptica de nuestros hermanos africanos, ponerle una sonrisa, un qué importa, que ya se resolverá, como le enseñan Timón y Pumba a Simba, recordemos que en swahili es león. De manera que así es, África nos enseña mucho, y seguiremos aprendiendo, especialmente a dejar pasar y ver el lado positivo, si es que lo tiene, a vivir rodeado de tanta inmundicia en los corazones humanos. Y a pesar de ello, celebrar en el día de hoy un feliz cumpleaños, con la mirada puesta en la esperanza, en el Hakuna Matata, que llevamos a cabo con entusiasmo en el alma y en nuestras labores cotidianas de educación por y para la buena juventud dominicana, como pueden verlo en este programa de esta semana, oportunidad que agradecemos infinitamente: https://www.facebook.com/share/v/supSPr9nnSSEc3XB/?mibextid=oFDknk.

