Gabinete silencioso

¡Es increíble!…Luis Abinader es el único miembro de este Gobierno que no es mudo, ciego y paralítico: lo ve todo, lo oye todo, le da respuesta a todo y se mueve en mangas de camisa por todos lados, haciendo cosas nuevas, oyendo a la gente cara a cara, descomponiendo yerros del pasado y hasta haciendo chistes. Pero a sus ministros, que son muchos, no se les ve en lo mismo (a menos que sea acompañándolo): no se juntan por su cuenta con la gente, no les responden ni con señas a los opositores, no se dejan ver ni siquiera en la televisión ni explican al detalle lo que se proponen, salvo escasas veces… (¿Será que Luis no desea ni un minuto de descanso?).