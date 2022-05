Francia Márquez, candidata vicepresidencial, Colombia

Inés Santaeulalia* hace una magnífica descripción, investigación, y expone un relato sobre Francia Márquez,a propósito de que ella es la candidata a la Vicepresidencia en las elecciones a celebrarse en Colombia este domingo 29 de mayo 2022.

Encabeza este trabajo con el título: “Francia Márquez y el asalto al poder de los desclasados”,y manifiesta un enfoque inclusivo sobre la integración de la mujer en la política partidaria, de una mujer defensora de la ecología, de la tierra, de las aguas, del aire…; la narrativa puede percibir más allá de la tradicional mirada del clasismo sólo de obreros, y resalta que Francia Márquez se acerca a mucha gente con un potencial revolucionario para mejorar vulneralizaciones.

Francia Márquez es una mujer negra cuyo color y sus ancestros afrodescendientes en algunas partes del mundo no acaban de ser amados en igualdad, con la grandeza plena de todos los derechos fundamentales; y la dignidad propia de todas las personas que es reconocida en la Declaración universal de los derechos humanos a partir del 1948.

Nos narra Santaeulalia sobre la candidata Francia Márquez que su activismo por la defensa del medio ambiente la obligó a protegerse abandonando territorios donde era amenazada de muerte por intereses un poco egoístas del capital que no toman en cuenta, la vida toda, para que las y los humanos podamos sobrevivir.

Entra al mundo de la política partidaria con una historia dilatada de participación social y política como un todo, un camino de peatonales, trochas, montañas, pero también de espacios pavimentados universitarios cuando estudió derecho, asume ser parte del movimiento Pacto Histórico, que culmina en el caso de Francia Márquez, en ser una candidatura nacional hacia la vicepresidencia. Disponible en: https://elpais.com/america-colombia/2022-05-22/francia-marquez-y-el-asalto-al-poder-de-los-desclasados.html

Cuando leí el título de esta crónica “Francia Márquez y el asalto al poder de los desclasados” recordé a la líder argentina Eva María Duarte, Evita, que un jueves 30 de septiembre de 1948 llamó al pueblo argentino trabajador, popular, “los descamisados” enfocando a las personas trabajadoras con acciones libertarias con sus pechos al desnudo buscando frescura.

Disponible en: https://www.infobae.com/sociedad/2020/06/21/el-dia-que-evita-pidio-a-sus-descamisados-romper-cabezas-a-botellazos-a-los-que-hablasen-mal-de-peron/

Lideresas como Evita y Francia Márquez revierten intenciones de restar afecto y consideración al pueblo, que en el caso del pueblo trabajador argentino, sintiendo mucho calor, se quitó las camisas durante una manifestación, como a veces suele hacerse desde la espontaneidad de quienes viven con pocos prejuicios, y buscan sentirse bien, sin protocolos, sin códigos de vestimentas, y que en masa, participando de una manifestación, abren nuevos senderos, encienden nuevas luces para iluminar más gente, que el poder político tradicional a veces, no suele validar, sea de derecha, del centro, de izquierda.

Con algunas mujeres, respaldadas por miles de abrazos en su vida, abrazos que saben dar en el anonimato, se está escribiendo una nueva historia civilizatoria, encantadora, inclusiva, creativa, valiente, ampliando el mundo del activismo social y político con un protagonismo y una participación que mejora la política, el sexismo, el poder…

Este domingo 29 de mayo será la primera vuelta de las elecciones en Colombia. El Movimiento Pacto histórico tiene como cabeza en la candidatura presidencial a Gustavo Petroy a Francia Márquez como candidata vicepresidencial.

Francia Márquez “Es una madre soltera negra de 40 años que dejó su casa amenazada de muerte por defender su tierra,rompe todos los esquemas de la política colombiana.” (Inés Santaeulalia, Ibíd.) (Negritas de Mildred Dolores Mata, MDM).

La crónica de Santaeulalia relata la manifestación en la plaza central de Santander de Quilichao, en el departamento colombiano del Cauca del 20 de mayo 2022. Destaca como el público congregado pasa de la pasividad a la emotividad cálida, cuando la candidata vicepresidencial sale a la tribuna.

La periodista sigue describiendo a Francia Márquez

“…tuvo dos hijos sola porque sus padres desaparecieron, que limpió las casas de otros para comer. Una colombiana que nunca imaginó estar ahí arriba. Que ha pasado miedo la mitad de su vida. Que fue madre con 16 años. Por eso ahora dice lo que le da gana. Como le da la gana.” Ibíd.

Francia Márquez está consciente de la revolución que implica el ella entrar a la política y lo dice expresando que a los sectores que no pueden valorar a una mujer que ha sido limpia casa, se les ha hecho un poco dificultoso el asumirla como una candidata vicepresidencial, ¿será capaz?, se preguntan.

Irrumpe y rompe con el sexismo, el aporofobismo, el clasismo, el racismo, el agiotismo de amar el dinero por encima del medio ambiente…y otras opresiones, explotaciones. Hoy día la candidata es abogada de la Universidad de Cali, y para estudiar duró unos largos 7 años, expresando que no por incapacidad, sino por falta de recursos.

Con agudeza exclama:

“Yo no pedí estar en política. Pero la política se metió conmigo y ahora nosotros nos estamos metiendo con ella. A ustedes no les pagaron para estar ahí, ustedes vinieron porque quisieron. Aquí tienen a su hija y aquí tienen a su vicepresidenta.”

Francia Márquez “… en marzo 2022 fue la tercera candidata más votada de las primarias de todas las coaliciones que se presentan a las elecciones. Obtuvo casi 800.000 votos. El resultado forzó a Gustavo Petro, el candidato con más opciones para ser el próximo presidente, a ponerla como número dos. No es un secreto que no eran esos sus planes. Sus relaciones no han sido nunca fáciles. Pero aquí está.” Ibíd.

El feminismo en su diversidad, apoya la candidata. Sobre las/os presentes en la manifestación se testimonia como una feminista como Lina Alegríacon 21 años que perteneciente al grupo feminista llamado Insurrectasdel Pacífico colombiano se hace presente destacando entre las vertientes programáticas el que de donde procede la candidata implica trabajar para superar la violencia, la pobreza, los narcos corredores, y la explotación de la minería ilegal.

Para hacer política en algunos espacios geográficos para cualquier colombiano inaccesible, tiene una fuerte protección, de las autoridades, del pueblo indígena, afro, y expresa: “De la resistencia al poder hasta que la dignidad sea costumbre”.

La política Francia Márquez también simboliza el cambio de ir rompiendo con el centralismo, no sale de Bogotá, sale del Cauca.

Están también los prejuicios clasistas. Por ejemplo, el periodista Daniel Samper Pizano escribió sobre ella: “La admiro como mujer valiente, lideresa popular, defensora ambiental y luchadora capaz de superar los obstáculos que tiende Colombia a los negros, a los pobres y a las mujeres. Su vida y su lucha son ejemplos estimulantes. Garantizan buena fe, honorabilidad y coraje, mas no preparación, experiencia ni sabiduría. Pero no sirven para manejar una nación. Con eso solo no se gobierna. Y menos un país tan complicado como Colombia”.

Para el elitismo, en su tradicional exclusión, suele haber un, peeero…

Veamos pues que nuevos techos hay que seguir tocando y ampliando en la política partidaria en América Latina y El Caribe…ya Francia Márquez ha elevado más los techos en Colombia; ha puesto nuevas alturas para la inclusión. Con ella estamos aprendiendo sobre una política de compromiso con aspectos programáticos que abren más la igualdad, la libertad y los intereses de todas y todos para una Colombia más pacífica y con mayor calidad de vida para todas y todos.

El Pacto Histórico que encabezan Gustavo Petro y Francia Márquez está a la cabeza de todas las encuestas para la primera vuelta, con un enorme margen sobre el segundo.

Esta alianza del Pacto Histórico potencia a ambos. Gustavo Petro lleva toda la vida en política; Francia Márquez es nueva en lo partidario, pero llena las plazas. Ella aporta y acerca a Gustavo Petro con las mujeres, con el feminismo, también la candidata acerca al Cauca, al Valle, al Chocó, y a las regiones donde vive mayoritariamente la población afro.

Las miras de Francia Márquez son llegar a la presidencia. El horizonte amplio no le es extraño, lleva toda una vida alcanzando arcoíris lejanos.

*Inés Santaeulalia es la jefa de la oficina de EL PAÍS para Colombia, Venezuela y la región andina