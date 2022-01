FITUR 2022 en carne viva

Una feria turística nunca había concitado tanta atención de los dominicanos, y pocas veces había FITUR revuelto el panorama turístico internacional, como sucedió en su reciente edición pandémica. Con los vivos deseos de nuestros representantes de consolidar nuestra recuperación turística y con las ansias de los operadores turísticos internacionales por volver al ruedo, el ánimo del evento reflejó sin duda la naciente confianza del mercado turístico y la demanda contenida por los viajes. El sobresaliente protagonismo dominicano fue oportuno, aunque tuviera una cobertura mediática local algo populista. Los resultados de nuestra participación fueron positivos.

¿Qué es una feria turística internacional? Es un evento público que se celebra durante unos días para exhibir los atractivos, bienes y servicios que oferta un destino turístico. Originalmente las ferias eran una herramienta de promoción turística, pero luego fueron evolucionando hasta ser vitrinas de la cultura de los destinos y sitios de encuentro para hacer negocios. Allí se dan cita los ministros y autoridades de turismo de muchos países, los operadores turísticos internacionales (hoteleros, líneas áreas, turoperadores, líneas de cruceros, etc.) y los inversores actuales y potenciales del turismo.

El presidente Abinader y el ministro de Turismo con los representantes de las cadenas hoteleras españolas en FITUR 2022.

En total son más de 700 las ferias turísticas existentes en el mundo hoy día. Las principales ferias europeas son ITB Berlin, Top Resa (Paris), FITUR (Madrid) y el World Travel Market (Londres). Normalmente, nuestro país participa en todas junto a representantes de empresas turísticas con operaciones en el país. También participamos en otras ferias de otras latitudes y países, pero en ellas la escala de la participación es mucho menor. En esos otros eventos el MITUR puede tener un stand y algunos funcionarios, pero su misión ahí se limita a tener presencia comercial y son pocas las empresas de aquí que participan. En estas ferias la representación oficial con frecuencia la ostenta el director o directora de alguna Oficina de Promoción Turística, de las cuales teníamos 26 al concluir el gobierno pasado.

FITUR no solía ser la feria europea más importante para nosotros. Siempre lo había sido ITB Berlín, la más grande del mundo. Pero a medida que las cadenas hoteleras españolas se hacían preponderantes en nuestra oferta habitacional, FITUR fue ganando espacio y la asistencia a la misma ha ido creciendo. En este año tuvimos la distinción de ser el País Socio de la feria y, en consecuencia, se esperaba que nuestra participación fuera mucho mayor que lo habitual. A eso se añade el hecho de que las demás ferias europeas han sido canceladas en virtud del ómicron y FITUR era el único punto de encuentro disponible para un mercado sediento de actividad. Ya hasta la IATA esta pidiendo a los gobiernos que relajen las restricciones para permitir la recuperación y hasta los potenciales turistas latinoamericanos ansían viajar para desconectarse.

Según los reportes de prensa FITUR 2022 fue, en general, un resonante éxito. En esta edición participaron mas de 7,000 ávidas empresas y asistieron 111,193 visitantes, de los cuales “81,193 fueron profesionales de 127 países. Más de 30,000 visitaron en los primeros dos días de feria, y muchos participantes de la plataforma LIVE Connectgeneraron 33,286 registros, equivalente a un 10% por encima de las previsiones.” “Contabilizó 600 expositores titulares y la representación oficial de 70 países, liderado por el país con su slogan “República Dominicana lo tiene todo” y 3,981 periodistas de 40 países, casi el doble que en la anterior feria de mayo 2021.”

Nuestra presencia en FITUR 2022 se justificó porque previo a la pandemia el mercado europeo nos mandaba un 23% de los turistas. Además, la gran mayoría de las cadenas hoteleras con presencia en nuestro país son propiedad de europeos entre quienes los españoles son mayoría. Nuestra participación esta vez fue notoria, pero su fin no fue promover el país en España. Por si solo España no ha estado aportando tantos turistas (53,897 en el 2019) y su aporte se iguala con los del Reino Unido, Francia y Alemania. Francia y España son los dos destinos mundiales con la mayor recepción de turistas –85 y 83 millones respectivamente en el 2019—pero nuestros mayores mercados emisores son Estados Unidos, Canadá y Rusia.

En esta coyuntura del turismo mundial la participación del presidente Abinader estuvo bien justificada. Su programa de actividades consistió en actos rutinarios entre los cuales se destacaron visitas al Rey en el Palacio Real de El Pardo (y una visita conjunta al stand del país en la feria), además de una visita al presidente del gobierno español Pedro Sanchez en el Palacio de la Moncloa. También tuvo una reunión con los hoteleros españoles radicados en el país y asistió a varios actos de diversa índole, incluyendo con representantes del PRM en España.

El presidente Abinader con los reyes de Espana en la apertura de FITUR 2022.

Abinader asistió a la presentación del Plan de Desarrollo Turistico de Pedernales que auspició la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. (Ya en el 2019 Banreservas había presentado una versión del plan para esa región del país.) No se ha sabido de reuniones privadas con inversionistas potenciales, pero se asume que su participación en los actos del Banreservas y del Banco Popular lo acercaron a ellos. También recibió varios reconocimientos, incluyendo uno de la OMT como premio al país por ser ejemplo de recuperación turística exitosa.. Los reconocimientos a los mandatarios en este tipo de evento son pavoneos tradicionales y no sorprende, por tanto, que el presidente Abinader recibiera unos cuantos. En años anteriores el presidente Medina recibió varios aun cuando no estaba presente.

Lejos de ser la promoción turística el componente mas importante de nuestra participacion, en esta ocasión primó la búsqueda de nuevos negocios. El MITUR celebró algunos acuerdos con unas cuantas líneas aéreas –donde aporta para la promoción y/o la apertura de las nuevas rutas—y los bancos (Banreservas, Banco Popular y BHD Leon) proyectaron su participación en el financiamiento del sector, procurando capturar nuevos clientes (a quienes la cena de gala del Banreservas pudo impresionar por presentar nuestros platos emblemáticos). El Banco Popular informó tener una cartera turística de RD$59,000 en 2021 –más de US$1,000 millones-- y anunció un financiamiento de US$200 millones, junto a BID Invest, para unos proyectos del Grupo Piñeiro en el país y en Jamaica.

Las autoridades informaron que el total de los pactos, acuerdos y negocios que se lograron en la feria ascendió a US$2,000 millones, incluyendo un anuncio de una línea bandera nacional. Pero la experiencia ha demostrado que solo un 10-20% de estas expectativas de negocios se materializan eventualmente. (Colombia logró más de US$5,400 millones.) A tales expectativas se añade la puesta en circulación de una Guía de Inversión sobre nuestro país editada por la OMT, la primera de esta serie patrocinada por la entidad. Nuestro embajador ante la OMT, Aníbal de Castro, prestigió el acto con su presencia.

Si bien la cobertura de prensa local fue masiva y entusiasta, el evento tuvo algunos aspectos no tan positivos. El tamaño del stand de MITUR pareció exagerado, habida cuenta de que tantos espacios para los encuentros entre compradores y vendedores no lucen tan necesarios hoy día por las herramientas de comunicación digital disponibles. Asimismo, la masiva y costosa participación de prominentes periodistas nacionales y sus equipos solo puede entenderse por un interés en la proyección política (aunque los bancos pagaran la cuenta). Ojalá y este gobierno no continúe replicando la dispendiosa costumbre de las autoridades anteriores en ese aspecto. Los periodistas locales no atraen turistas extranjeros con sus escritos locales.

Las ferias turísticas tienen futuro porque siempre será preferible para muchos tener encuentros presenciales con homólogos y clientes potenciales. Pero su diseño y conformación está en plena evolución debido al impacto de las tecnologías de comunicación. Tal y como lo demuestra el Live Connect de FITUR es predecible que muchas de las actividades tradicionales de las ferias se muden online. Por otro lado, nuestro país debe priorizar las ferias de EEUU, Canadá y Rusia en vista de que son nuestros principales mercados emisores y los dos primeros seguirán siéndolo por mucho tiempo. Cada vez más el idioma ingles será un requisito indispensable para nuestros funcionarios