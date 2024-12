Your browser doesn’t support HTML5 audio

06/12/2024 · 12:03 AM

Desde el 2004, cuando empecé este proyecto cultural, vengo entregando cientos de cortometrajes en festivales temáticos de cortometrajes en los que a la fecha han participado de manera directa más de seis amantes y/o cultores del cine.

El primer festival del minuto fue en homenaje a Juan Bosch, y el penúltimo de este 2024 ha sido un homenaje a la vida y obra del doctor José Francisco Peña Gómez, en la conmemoración de su fallecimiento en mayo pasado.

Este final de año de 2024 hemos premiado a tres cortometrajes con cien mil pesos cada uno en el Festival del Minuto Maltratada; en una competencia que aglutinó a 40 cortos realizados de manera directa, participaron más de 400 jóvenes y de manera indirecta cerca de dos mil, de diferentes nacionalidades.

El pasado martes 3 de diciembre, el auditorio del Centro Cultural Indotel sirvió de escenario para la ceremonia de premiación del tercer lugar, luego el segundo lugar y finalmente el primer lugar. Estos son: 1er lugar: LA CELEBRACIÓN DEL TRÁGICO SILENCIO DE LA MÁS CHIQUITA, de Ralva Álvarez, 2° lugar: ANKER de Marleny Garó, 3er. lugar: NO VER, NO OÍR, NO HABLAR de Jhonson Ogando.

Se evaluó el uso creativo del lenguaje cinematográfico y la potencialidad de uso en actividades didáctico-pedagógicas. Y están siendo vehiculados en redes sociales para que sean usados de manera libre para crear conciencia.

En el marco de los 16 días de actividades por la lucha contra la violencia hacia las mujeres, el Instituto Latinoamericano Mujer y Política, bajo la coordinación de su presidenta Janet Camilo y del cineasta dominicano Etzel Báez, el festival-concurso de cine se orienta a sensibilizar sobre la importancia de combatir la violencia contra la mujer, transformando temas señalados como violencia hacia las mujeres en un acto de conciencia, en una chispa que puede pasar de lo individual a lo colectivo y dar a la sociedad más vida, aliento y respeto.

Contó con el patrocinio de la Junta Central Electoral, el Banco BHD, Supérate, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, INDOTEL y el Banreservas.

Los premiados Ogando, Marlen Garó, Ralva Alvarez, junto a Janet Camilo y Etzel Báez

Janet Camilo en la entrega de los premios del Festival del Minuto Maltratada