¿Extinción retroactiva?

Para que la ley de Extinción de Dominio sea perfecta, si es que algún día se aprueba, debe ser retroactiva… (Digamos que desde el 16 de agosto de 1966, cuando arrancó Balaguer)… Imaginemos que recuperamos todo o casi todo lo que los corruptos se han llevado desde entonces en cada gobierno, sin importar color e ideología… (Tendríamos dinero para por lo menos hacer otra república)... Imaginemos que podamos encarcelar a tantos ladrones del erario…(No alcanzarían nuestras cárceles para acoger a tanta gente)... Imaginemos… (No. No imaginemos más, pues no tendríamos posibilidad de enterrar a tantos grandes suicidas)