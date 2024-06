Your browser doesn’t support HTML5 audio

24/06/2024 · 12:03 AM

En los últimos tiempos, cada vez que se producen inundaciones y/o catástrofes, debido a lluvias extraordinarias, las instituciones gubernamentales han encontrado en el cambio climático un culpable cómodo de acusar, junto al comportamiento inadecuado de algunos ciudadanos. Es innegable que el cambio climático está afectando al mundo entero y que algunos ciudadanos tienen comportamientos incorrectos. Sin embargo, teniendo en cuenta lo anterior, algunos ministerios directamente relacionados con estas situaciones debieran actuar de forma escrupulosa y obligar a cumplir las leyes antes que pasen estas situaciones, pues muchos de los problemas que se producen se reducirían en forma significativa haciendo cumplir los reglamentos y las leyes.

Por ejemplo, las inundaciones del jueves 6 de junio en Constanza se produjeron por varios motivos. Uno de ellos fue por llover fuera de lo normal, pero otros fueron por la permisividad de las autoridades locales y del Ministerio de Medio Ambiente en cuanto a la aplicación de las normas. Por último, la falta de rigor técnico del Ministerio de Obras Públicas ayudó también a que el fenómeno atmosférico se tornase más dañino.

El Artículo 129 de la Ley 64-00 obliga a garantizar una franja de protección de treinta (30) metros en ambas márgenes de las corrientes fluviales. De igual forma, la Resolución Nº 0005-2017, en el párrafo IV, del punto séptimo, nos dice que “las riberas de los ríos y arroyos deben preservar y mejorar su cobertura florística y se consideran no urbanizables los treinta metros (30 m) desde la planicie de inundación de los cuerpos de agua” ¿Por qué la alcaldía y el MMA permitieron edificar y construir en esa franja del río Constanza en la que está prohibido? Pegado al puente de la carretera que lleva a Valle Nuevo se pueden ver casas de construcción relativamente reciente (ver fotos adjuntas) y precisamente no son viviendas de gente humilde. ¿Por qué se permiten esas atrocidades? Adicional, ¿por qué se espera a que ocurran estas catástrofes para limpiar los cauces de ríos y arroyos? Queda claro que el agua fue el factor que inició la situación, pero también es muy fácil observar que nadie se preocupa de hacer cumplir la legislación vigente en el país, lo que desencadenó el desastre que se vivió. Por tanto, no es solo el cambio climático el causante de estas situaciones, también lo son ciudadanos que piensan que el campo es un basurero público y varias instituciones que incumplen sus obligaciones.

Aparte de lo mencionado anteriormente, ¿por qué el MOPC construye puentes con las vigas del mismo invadiendo parte del cauce del río? Cualquier tratado de hidráulica fluvial recomienda un resguardo de 0.5 a 1 m, entre la cota de máximo nivel de crecida y la cota inferior del tablero del puente. Dicho resguardo servirá como margen de seguridad ante un hipotético caudal superior al de diseño y también para permitir el paso de cuerpos flotantes arrastrados por la crecida. Sería interesante que el MOPC revise los periodos de retorno de las avenidas consideradas para los puentes de muchas zonas, ya que es muy posible que por el cambio climático sea necesario considerar caudales de diseño con periodos de retorno superior a los considerados. Considero que la lluvia del 6 de junio no fue la de mayor intensidad registrada en Constanza, ni que haya tenido un periodo de retorno superior a 75. De todas formas, es inadmisible ocupar parte del cauce que ha labrado el rio a lo largo del tiempo con un elemento constructivo, ya que desde el punto de vista hidráulico un rio está diseñado para funcionar en lámina libre, no para funcionar en presión. Este error no es imputable al cambio climático, es imputable a una actuación equivocada.

Por último, espero que en un futuro cercano, tanto el MMA como la alcaldía de Constanza cierren el vertedero municipal, ya que se está cometiendo un delito ambiental inaceptable, prohibido por las leyes 64-00 y 225-20. ¿Cómo es posible que Constanza tenga un vertedero a cielo abierto, a menos de 300 m de un cuerpo de agua, llamado Arroyo Hondo? No se puede seguir contaminando las aguas de ese arroyo por la escorrentía y la infiltración.