El maravilloso y deseado equilibrio

Cuando usted escucha la palabra “equilibrio”, su mente podría llevarlo a sentir una percepción de tranquilidad, quietud, paz y hasta bienestar económico, porque el equilibrio es maravilloso y deseado en prácticamente todas las actividades de la vida, de las naciones y por supuesto requerido por el universo para mantener la existencia de la vida humana. El equilibrio de manera simple podría decirse que es una circunstancia de armonía en un espacio físico o en el interior de una persona.

La palabra equilibrio proviene del latín aequilibrium, que está conformado por dos vocablos que tienen el mismo origen, a saber, aequus, que significa igual y libra que se refiere a balanza y de acuerdo con esto, se podría definir el equilibrio de manera general o muy amplia como el estado en el que se logra el balance de dos o mas fuerzas o estados.

En su expresión mas amplia, se puede hablar del equilibrio del universo ya que científicamente se ha descubierto que si algunas de sus propiedades fueran alteradas mínimamente la vida seria imposible y por eso el universo está armónicamente equilibrado para que la vida inteligente pueda existir con un alto grado de complejidad que resulta prácticamente imposible de entender y explicar.

Por otro lado, el equilibrio tiene aplicación a un gran número de situaciones y por eso se habla entre otros de: equilibrio de la vida, equilibrio social, equilibrio económico, equilibrio de poder, equilibrio de una persona, equilibrio financiero, equilibrio jurídico; todos estos conducen a condiciones requeridas y deseadas en el mundo.

Al hablar del equilibrio de la vida se dice que sería un estado en el que tú te sientes sosegado o tranquilo y consciente de tus acciones y decisiones, es decir que los cuatro planos de tu vida (espiritual, mental, emocional y físico), estén en armonía.

Al hablar del equilibrio de la vida, es preciso comentar el equilibrio de una persona, que es también un estado de tranquilidad y se consigue cuando tienes la capacidad de conocer tu interior y entonces podrás ser capaz de enfrentarte y vencer cualquier situación, porque te convierte en una persona segura de ti mismo.

Lamentablemente las actuaciones de los seres humanos no son como los sistemas que permanecen constantemente en equilibrio, tal como lo demostró Henry Le Chatelier, conocido por el “principio Chatelier”, que dice que cuando en un sistema se produce un cambio, el sistema responde y vuelve a establecer un estado de equilibrio. Los humanos somos regularmente tercos, con poca capacidad de autocritica lo que hace que no podamos vivir en mejor armonía entre todos.

El equilibrio social que nace en la economía y en la sociología, persigue crear un sistema en el que sus componentes tratan de mantener una posición de equilibrio de tal manera que las desigualdades sean mínimas. Esto hoy día es difícil de mantener en una inmensa cantidad de países donde las desigualdades sociales son muy significativas. A los gobiernos les corresponde las actuaciones para responder a las necesidades sociales con miras a alcanzar una justicia social, lo que parecería imposible de lograr visto el aumento de la pobreza en el mundo.

Del equilibrio de poder se podría decir que son las políticas o acciones de los estados que dominan el mundo encaminadas a la búsqueda de un equilibrio de poder similar entre estos países, lo que contribuye en gran medida a evitar los conflictos entre estas naciones y consecuentemente a la protección de las naciones mas débiles. Su origen se remonta al inicio de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos.

Por su parte el equilibrio jurídico, según Hugo Pagano (2002), como el balance entre derechos y exposiciones debe corresponder al establecido para los demás sujetos entre deberes y libertades. Cuando no existe balance entre estas correspondencias, se tendría un caso de desequilibrio: un sujeto considera tener un derecho que no corresponde al deber u obligación de otro, quien a su vez considera tener un margen mucho más amplio de libertad. De gran importancia es este concepto, porque en la vida cotidiana debe representar la igualdad de las partes en los procesos muy frecuentes de contratación.

Finalmente, comentamos el equilibrio económico de enorme importancia a nivel macro en lo que se refiere a las economías de los países, así como en el microespacio de las familias y cada persona en particular.

Explicado de manera muy sencilla este equilibrio se produce cuando la oferta y demanda se igualan, cuando los costos de una empresa cualquiera se igualan a los ingresos y cuando mis gastos personales se igualan a mis ingresos.

Lo cierto es que no existen economías en nuestro mundo que estén en equilibrio, lo cual produce los intercambios comerciales entre las naciones para compensar estos desequilibrios, esto independientemente de que algunos países tengan intercambios comerciales positivos. Por eso usted escucha hablar de la balanza de pagos de los países, que no es mas que un documento que registra sus transacciones económicas con los demás países del mundo (importaciones contra exportaciones).

Nuestro país, no escapa de esta realidad y año tras año, nuestra balanza de pagos resulta deficitaria o negativa, es decir importamos mas bienes y servicios que nuestras exportaciones.

Por supuesto, que, a nivel de personas o familias, sobre todo en los extractos sociales correspondientes a las clases media y baja tampoco existe el equilibrio económico y esto produce los índices de pobreza de las poblaciones de nuestros países. Aunque en muchas ocasiones estas clases no logran alcanzar un equilibrio económico por los ingresos limitados que perciben, lo cierto es que cuando lo alcanzan no tienen el hábito del ahorro y la educación para comprender que no se puede gastar más de lo que nos ingresa regularmente.

Para concluir, al hablar del equilibrio, habría que indicar que el que consideramos de mayor valor es el equilibrio de la vida que es capaz de llevarnos a obtener los otros equilibrios que orbitan sobre todos nosotros en nuestra vida cotidiana