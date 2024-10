Resulta muy indignante ver y sentir cuando te toman el pelo, forma bonita de decir lo otro, cuando te cogen de … Y es lo que ha hecho, hace y seguirá haciendo el presidente presente y su demagógico gobierno del “cambio”, toda vez que institucional y legalmente no es posible destituirlo o invalidarlo mediante procedimiento legal que convenientemente no existe en nuestro país. La muestra más fehaciente y definitoria de que nos hayan cogido de … con el allante del famoso y perverso “cambio”, es la campaña de odio racista que ha desplegado el presidente y su pinche gobierno, que al final de cuentas no ha cambiado nada. Para hacerlo más objetivo se expondrán algunos datos de análisis que desde el punto de vista, de ciudadana común y corriente, pero pensante y preocupada por lo que sucede que soy, puedo ver para enumerar lo que sí y lo que no, del maltrecho y fraudulento “cambio”.

Y para ello me parece oportuno abordar inicialmente el concepto de lo que es la demagogia, en qué consiste y su historia. Según las fuentes consultadas en el diccionario de la Real Academia Española de la lengua, demagogia es la “práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular”, así como también la “ degeneración de la democracia , léase y entiéndase bien, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder”. Práctica que, si se mira desde la otra acera, se ve completamente aberrante. De igual forma se define la demagogia como la práctica de ganarse el favor de las masas mediante halagos, concesiones, manipulaciones y estratagemas de tipo emocional, con el fin de perpetuarse en el poder político o acceder al mismo. Y es que es lo que han hecho de manera descarada con nosotros, con toda la población dominicana, porque estábamos hastiados de la corrupción de la dictadura de los peeledeheces, y usaron esas emociones nuestras para ofrecernos, mediante manipulaciones y concesiones, algo que no se ha visto en la realidad, como el circo mediático realizado con los supuestos juicios a los pasados funcionarios corruptos, los cuales han terminado todos devueltos para sus casas, sin que se hayan mostrado las pruebas que se tienen de su culpabilidad, a disfrutar de lo robado.

Y es que ello corresponde a lo que es la demagogia desde los tiempos de la antigua Grecia, donde el origen de la palabra misma y sus voces “demos” (pueblo) y “ago” (arreo o conducción) en el sentido pastoril del término, nos hace ver cómo hemos sido manipulados y arreados como ganado, donde y cuando la supuesta democracia, desde la antigüedad se usa como algo negativo y una degeneración de lo que en realidad debería ser el espíritu democrático, que no es para nada el caso nuestro, en el caso que existiera una democracia real y participativa, pues el político lo que hace es ”arrear” a la sociedad, en lugar de acatar sus mandatos. En la demagogia se halaga y se endulza a la gente, diciéndole lo que quiere oír, en lugar de invitarla a pensar y actuar por sí misma y que se ejerza la toma de decisiones.

Eriza los vellos ver y recordar las mentiras y las ofertas de campaña que hizo el presidente, y lo menciono a él personalmente, pues fue y sigue siendo el representante y la voz cantante de la mentira que ha significado el tan cacareado cambio que solo ha sido cosmético, superficial. Es posible decir, lo único que ha cambiado son las caras de los que se benefician ahora de las oportunidades que ofrece estar en el poder. Y es que hay que estar y andar en las calles todos los días para darse cuenta y verlo con los propios ojos.

Y comenzamos con la cita de casos: la eficiencia que sirvió a los peeledheces para mejorar la gestión de los servicios públicos, y que les sirvió para desfalcar a manos llenas el Estado, ha sido cambiada por la ineficiencia y la ineptitud en el manejo de los servicios públicos, algo que es muy notorio en el funcionamiento del medio de transporte más utilizado, el metro. En el metro ya no se avisan las paradas ni se muestran en pantalla, las escaleras están permanentemente dañadas y los arreglos que se le hacen no duran, se oye y se siente el chirriar de la maquinaria de los vagones que parece que no la aceitaran lo suficiente, o sin el aceite de calidad correspondiente para que el chirrido no ocurra, las propuestas de conducta cívica por altavoces al interior de las instalaciones no surten efecto en la conducta de los usuarios, y no pasa nada.

En este sentido es menester poner atención en un rasgo sociohistórico y cultural de la sociedad, que, de ser voluntad, podría abordarse en los cambios que en realidad sí son necesarios para que haya una verdadera democracia con ejercicio de derechos ciudadanos, y es el de disminuir la división sociopolítica que existe en la población, dividida desde los anales e inicios de su historia republicana en rojos y azules, bolos y coluses, y más recientemente en perredeístas-perremeístas y peledeístas. Esta división política forja un desbalance social que impide el acceso a los bienes públicos y los derechos ciudadanos inalienables, según sea la tendencia del gobierno de turno. Debido a ello, la calidad de la preparación del funcionario peledeísta supera por mucho la deficiente calidad de la preparación del funcionario perremeísta, lo cual se refleja con mucha evidencia en el funcionamiento de los servicios públicos y en la vida social en general. Y es que no sé, tal vez sea un artículo poco difundido en la Constitución, o que yo no lo conozca o no lo haya escuchado mencionar, a propósito de los derechos inalienables de los ciudadanos, considerar que, si el gobierno es de una tendencia partidaria, entonces los ciudadanos de otra tendencia no cuentan con derecho ni al trabajo, principalmente, ni a los servicios públicos de calidad. Esos son los verdaderos cambios que necesita el país, señor presidente libanés de los ciudadanos dominicanos, independientemente del origen de sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Que yo sepa el presidente es libanés, no arawaco. Así que, ¿qué opina de que lo deportemos para el Líbano? Tal vez me perdí de algo cuando se eligió preferiblemente tratar a los migrantes que vienen en barco o en avión, diferente a los que vienen por tierra, a pies o en transporte vehicular, porque no entiendo la diferencia que se utiliza para justificar una política migratoria estatal racista. Fue sacada de un autobús de la ruta 27-Pinturas, una jovencita que miraba con ojos de terror, que jamás olvidaré, al militar que la requería amenazante con su rifle guindado al hombro, a bajar para ser tratada como no le gustaría, seguramente al señor presidente que lo traten. ¿La promoción del odio estaba en los cambios que había prometido en su campaña?, porque yo no lo recuerdo. Lo que sí le aseguro es que ya no creeré en sus mentiras, hasta que la muerte nos separe.

Entre las mejoras de servicios públicos prometidas por el cambio del presidente actual, está la de la educación. Pero he sabido que precisamente la escuela superior de formación docente, justamente, sigue reproduciendo el modelo de enseñanza de pedagogía bancaria que no es ni la adecuada para los tiempos de exigencia académica, ni técnica ni profesional, para producir un cambio en la formación de la juventud que coadyuve en la mejora de su productividad laboral y familiar. La educación en nuestro país sigue siendo deficiente, con una metodología inadecuada, no sé si es que el ministro no se ha enterado de la existencia de nuevas metodologías, las llamadas metodologías pedagógicas activas de enseñanza, que mejoran en mucho de la perspectiva mecánica a la realidad dinámica que debe tener la visión del estudiante de hoy en día, imbuido como lo está por la influencia de la manipulación de los celulares y la tecnología. Si los estudiantes de último año de bachillerato de técnicos en agropecuaria no saben ni siquiera leer, ni interpretar un resumen noticioso periodístico, ni conocen lo que es la fotosíntesis, entonces, en 4 años que lleva de mando este gobierno, no ha producido el cambio que se requiere, pero que prometió demagógicamente, como lo hace en esta publicación: El cambio no es un cliché. #ElCambioVa

Cambiar de nombre a las políticas de mantenimiento del sistema de dependencia de la población de las dádivas políticas de Solidaridad a Supérate, no significa que haya habido un cambio, ni que lo vaya a haber tampoco. Eso solo cambia la población cautiva de estas “ayudas” de parcela política, lo cual contribuye a como ocurría en la dictadura anterior, que los beneficiarios eran los morados, y ahora los beneficiarios son los blancos. Y a los demás, como ocurrió antes, que se los lleve el diablo y se traguen un cable, qué bonito cambio, vaya..!!! Y es que así como me cuestiono el tema de las tendencias de politización de la población, también surge y aflora el cuestionamiento sobre la falta de abordaje e inclusión en las propuestas de “cambio” de las políticas excluyentes a las poblaciones vulnerables casualmente de origen rural y periurbano, así como de ascendencia histórica y cultural en la reciente y no tan lejana esclavización, y de promoción de los privilegios a las clases acomodadas, casual y coincidencialmente provenientes y descendientes de inmigrantes europeos y árabes, diferencias sociales, económicas y culturales que no son abordadas en sus propuestas de cambio, y que amplían el sisma que divide y mantiene en conflicto a nuestra sociedad por la exclusión y falta de oportunidades para los primeros, mientras se mantienen y abultan los privilegios para los segundos. Eso debería abordarlo en sus cambios, señor presidente, para que su chacabana planchada con almidón se le vea más bonita, y deje de ser pura fachada.

Y llegamos así a otro supuesto cambio, otra promesa incumplida, la de la seguridad ciudadana, donde no se aborda la discriminación ni la exclusión y sus causas socioeconómicas, políticas y étnico culturales, ni de falta de acceso a una educación digna y de calidad, para que, de nuevo, puedan ser abordados los orígenes de la pobreza histórica, sino que se etiqueta a los desposeídos de “delincuentes” cuando los verdaderos asaltan de a mucho, en cifras de 6, 7 y 8 ceros. Y es que con esta realidad frente a los ojos se puede ver claramente que, así como los genes transmiten a la generación siguiente sus características biológicas y psicológicas, también la cultura en la enculturación, es la manera en que se transmite de generación en generación las formas de pensamiento, visiones e imaginarios del mundo, así como los posicionamientos ideológicos, para que nos demos cuenta y veamos qué tan reales y presentes son las secuelas de la colonización y esclavización en la manera como nos comportamos y desenvolvemos socialmente con y hacia nuestros semejantes. Sisma que se pretende, y se logra muy bien, disimular, con el cuento de la dominicanidad, que todos somos dominicanos, como si eso remitiera la realidad palpable de la discriminación y la exclusión de unos frente a los privilegios de otros.

Tengo el firme convencimiento de que mientras no se aborden responsablemente estas diferencias sociohistóricas, étnicas, culturales, políticas y económicas, que muy a menudo se invisibilizan cuando llegan a tocar intereses y posiciones sociales particulares, no podrá haber cambio que valga, ni que sirva. Y evidentemente eso no podrá hacerlo ningún empresario salido de la migración en búsqueda de oportunidades, como llegaron los bisabuelos y tatarabuelos de los europeos y árabes que gobiernan tras bastidores y dominan lo que pasa, o no pasa y cómo pasa en nuestra sociedad, incluido el dominio de las leyes, su redacción, emisión, cumplimiento, manipulación y, por qué no, que haya también esos que se las pasan por donde no les da el sol.

La reforma o el castigo fiscal ya es otro tema, pero relacionado con lo mismo anteriormente expuesto. Seguimos siendo un territorio dominado por colonizadores europeos y árabes que han usado y siguen usando a las poblaciones que fueron traídas a la fuerza, que solo han tenido aquí sus espaldas para el látigo y sus brazos para forjar la riqueza de los abusadores, y que somos a los que se debe exprimir pagando impuestos regresivos por la alimentación básica, cuando lo que se debe hacer es, a largo plazo, cobrar impuestos regresivos para que paguen los que más tienen. Pero noooo..!!! eso no lo hará el presidente con sus socios empresarios que quieren ganar más sin importar cómo y no pagar impuestos por lo que ganan. Ese es el cambio, igual a lo que se hace desde hace más de 40 años, que está proponiendo el señor presidente del cambio que iba, pero que jamás fue, ni ha sido, ni será.

Y para finalizar, recordemos algunas de las promesas demagógicas que presentó el entonces candidato a la presidencia, con el supuesto cambio, que jamás hemos visto, ni veremos:

El Cambio Va

Sé que saldremos de esta crisis, porque cuando nos unimos para lograr un objetivo, resolvemos. Lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo. ¡Los Dominicanos Somos Invencibles! #ElCambioVa #UnidosVenceremos

El Cambio Va

Ya viene una mejor calidad de vida para ti y tu familia. Cada día son más los dominicanos que se unen al Cambio, porque este 5 de julio #ElCambioVa #UnidosVenceremos

El Cambio Va

Mi familia ha sido mi gran pilar, mi apoyo y motivación, han convertido mis sueños en los suyos. Me llena de satisfacción ver el amor que sienten hacia la patria. Ustedes me comprometen a dar lo mejor por mi país. #ElCambioVa #GranNocheDelCambio #UnidosVenceremos

El Cambio Va

¡Este es el Cambio que te propongo! #ElCambioVa #UnidosVenceremos y en una peque;a filmica expone los cambios que propone: Que traerá el cambio? Un gobierno honesto y transparente que elimine la impunidad y la corrupción, seguridad en las calles para recuperar la esperanza de la población dominicana que sigue sintiéndose desprotegida y sin futuro, un gobierno que promueva justicia y especialmente un Ministerio Publico independiente, UNIDOS VENCEREMOS!

