El 4% y Don Dinero

Tenemos dos problemas graves: yo manejo muchos miles de millones de pesos, pero en principio debo disponerlos para otros. Oh, pero bueno! Digo yo. Y para mí, para “nosotros” qué, para “nosotros” cuánto. Y es el mismo cuento de siempre, la Ley y las normativas andan rodando por cualquier rincón, olvidadas de todo y por todos, imagínese, desde 1997, a ver, 10, 20, 25 años justamente, y las chácharas y opiniones a la orden del día, para que podamos hacer lo que nos da la gana, sin cumplir lo que nos corresponde.

Así está el gobierno del cambio, cambiando las disposiciones de los acuerdos a que se llegó luego de tanto reclamo por una buena calidad de la educación, y en ese sentido nadie hace lo que tiene que hacer para conseguir ese objetivo. Uuufff!!! Pero claro que no, con tanto dinero en las manos y yo apenas voy por tres villas en Casa de Campo, cuando mis compañeros ya van por 6 o 10. Embuste, que es que sólo tengo un Masseratti, y me falta el Lambordgini. Caramba, que es que no puedo quedarme atrás de los “compañeritos”.

Sin embargo, los censos de población son una herramienta útil al momento de definir la cantidad de escuelas necesarias en el tiempo para cada localidad de acuerdo a los datos de la natalidad que se arrojen en la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). De manera que no existen excusas para la supuesta falta de aulas. Pero como los anteriores señoritos convirtieron el tema de la construcción de escuelas en otro jugoso negocio, y con tantos millones en juego, para qué perder la costumbre.

Así como el relajito de hacer creer que el acceso a dispositivos tecnológicos para los niños y jóvenes puede ofrecer índices de mejora en sus capacidades de acceso a buena información que mejore la calidad de la educación. Y es que es una gran mentira que los dispositivos tecnológicos sirven para eso, si no lo consideran veamos lo que dice Steve Cutts en su video “Are you lost in the world like me?”, les parece? Y así tal vez les guste la idea de que nuestros niños y jóvenes también vayan directo al precipicio.

Si es que al parecer no se entiende que el 4% es PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, no para hacer negocios con ese dinero. Y mucho menos para que se apropien de él con las excusas que todos siempre tienen, especialmente los del dichoso Sindicato ese, que merece una reflexión aparte.

Desde el gobierno han solicitado ideas y propuestas para la implementación del 4%. Al parecer nunca se han dado un recorrido por las escuelas, y en su interior a sus bibliotecas, cuando las hay, si las hay, para que vean los libros con que cuentan los niños para leer. Cuántos ejemplares de la obra de Manuel de Jesús Galván, Enriquillo, existen en las bibliotecas escolares? Cuántos de la literatura y poesía dominicanas? Cuántos ejemplares de Corazón, obra cumbre de Edmundo de Amicis, libro que cada niño dominicano debería conocer y disfrutar. Cuántos libros de Julio Verne, o de Alejandro Dumas, de Gabriel García Márquez, de Juan Bosch o Pedro Mir, hay en las bibliotecas de las escuelas para que nuestros niños puedan leer?

Conoce el gobierno sobre la existencia de la Ley de Educación Ambiental 94-20? Cuándo se le empezará a dar cumplimiento? Sabe el Ministerio de Educación que los maestros NO QUIEREN hacer educación ambiental porque ello les obliga a estudiar ciencias ambientales? Los maestros, supuestamente, para ser nombrados son “evaluados”, pero nos preguntamos qué tipo de evaluación se les hace a esos maestros? Acaso se les pregunta si se saben de memoria las clases que van a ir a recitar al aula? Se enseñan las nuevas tendencias de metodologías pedagógicas para que los maestros sepan enseñar de otra manera que no sea a memorizar contenidos que para la mayoría de los estudiantes no tienen relación con sus vidas y sus comunidades? Es en eso que debe aplicarse el 4% para la educación y la mejor de la calidad educativa. Que es que los ejecutivos empresariales no ven en una comunidad rural o semirrural las necesidades de las personas, sólo ven en qué les servirían los brazos para el aumento de sus riquezas.

La gestión del 4% para la calidad de la educación se encuentra en riesgo porque no existe una visión, un entendimiento de lo que es la calidad de la educación para los ciudadanos, niños, niñas y adolescentes educandos. Solo existe la visión economicista de manejo del Don Dinero y lo que puedo hacer yo con todo eso. Y el CAMBIO, cuándo llegará al Ministerio de Educación?