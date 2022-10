Dónde quiera se cuecen habas…

Hu Jintao, expresidente es escoltado fuera del salón del Congreso del PCCh.

Según un análisis de Stephen McDonell, corresponsal de BBC en China y según su reportaje en el siguiente enlace: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-63357233 , sucedió en plena ceremonia de clausura del Congreso del Partido Comunista chino, el ex presidente Hu Jintao fue levantado de su asiento y llevado fuera del salón de actos. Oficialmente se anunció problemas de salud.

De aspecto frágil a sus 79 años, el antiguo líder chino estaba sentado junto al actual mandatario Xi Jinping cuando se le acercaron funcionarios que le instaron a levantarse y marcharse.

El gobierno chino no ha hecho ninguna declaración oficial sobre el incidente, pero la prensa oficial dijo que la retirada de Hu se debió a problemas de salud.

La agencia estatal de noticias Xinhua dijo que Hu había insistido en asistir a la ceremonia de cierre del congreso del PCCh, pese a que recientemente se había estado recuperando y que, al no sentirse bien durante la sesión, su equipo lo había acompañado a una habitación contigua al salón para que se recuperara.

Las imágenes de Hu Jintao siendo escoltado fuera del escenario atraen la atención global, mientras se intenta averiguar lo que sucedió. De momento hay muchas preguntas sin respuestas por parte del gobierno chino.

La agencia estatal de noticias china Xinhua informó de que Hu fue escoltado fuera de la cámara tras sentirse mal.

Pero Hu, de 79 años, parecía reacio a moverse. Si ese es el caso, ¿por qué?

¿Qué le dijo al hombre que le sustituyó, Xi Jinping, que provocó un guiño del actual líder de China? ¿Y qué le dijo a su protegido, Li Keqiang, cuando le dio una palmada en el hombro antes de salir del escenario?

La BBC en el siguiente enlace mostrado por Acento.com.do, https://acento.com.do/bbc-news-mundo/hu-jintao-lo-que-no-se-vio-del-inaudito-momento-en-el-que-sacan-al-expresidente-del-congreso-del-partido-comunista-chino-9122529.html revela nuevas imágenes de por qué el incidente tan “peculiar” no sólo producto de una molestia de Hu Jintao.

«El nuevo metraje, capturado por Channel News Asia, con sede en Singapur, no desacredita la versión oficial de que Hu hubiera estado enfermo, pero sí sugiere que la forma en que el expresidente manejó el documento que tenía frente a él jugó un papel en el incidente. Para añadir a la intriga, Li Zhanshu parecía estar a punto de ponerse de pie para ayudar a Hu, pero Wang Huning aparentemente lo llevó nuevamente hacia su asiento. Hu le dijo algo a un impasible Xi mientras lo escoltaban, y ninguno de los otros hombres que estaban sentados en la fila se dio la vuelta cuando lo sacaron. Deng Yuwen, ex editor del periódico del Partido Comunista, Study Times, dice que no hay razón para que el partido hubiera puesto frente a Hu un documento que no debiera leer, sobre todo si las cámaras estaban rodando durante una reunión de tan alto perfil. "Evidentemente, fue una situación inusual", apunta. "Nadie puede explicar lo que pasó hasta tener más información sobre el contenido del documento, o lo que se dijo allí". Wen-ti Sung, profesor de la Universidad Nacional de Australia, dice que las nuevas imágenes siguen sin ser concluyentes. "En China, todo tiene que ver con el orden, especialmente en eventos de alto perfil como este, y especialmente en la era de Xi, donde todo tiene que ver con control", señala. "Así que un Hu potencialmente saliéndose de control y esta repentina -sin duda extraña- retirada justifican muchos de los rumores. Pero eso no quiere decir que los rumores o la especulación sobre una purga sean necesariamente ciertos". Pero Deng dice que la imagen de otros altos funcionarios del partido, incluido el ex segundo al mando de Hu, Wen Jiabao, mirando hacia el frente mientras Hu pasaba por detrás de ellos escoltado, dice algo sobre la China de Xi. Si en realidad el drama fue espontáneo y estuvo motivado por la preocupación por el bienestar de Hu, los nombramientos de Xi el día siguiente remarcaron el simbolismo de la salida apresurada del ex líder: no habrá retorno a las políticas de la era de Hu Jintao».

El resultado es un nuevo politburó del Partido Comunista controlado por aliados de Xi Jinping.

¿Tiene algún efecto para la geopolítica contemporánea? ¿A futuro? ¿A largo plazo?

Preguntas, preguntas que no podemos contestar si no practicamos la cartomancia u otra arte adivinatoria. Lo que podemos sostener es que una posición de fuerza ante el escenario que se avecina frente a los aprestos del Aukus de aislar a China y la pretensión estadounidense de entorpecer el desarrollo de China en potencia tecnológica de punta.

Si los aprestos de China son para ser un relevante socio con Latinoamérica, entonces debemos prever cómo es un futuro problema en la agenda norteamericana de frustrar la expansión china. Si no, solo nos queda esperar que terminemos la era pos pandémica prevista para el 2030. Esperemos ver pasar a nuestros enemigos para entonces…