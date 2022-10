Hu Jintao: lo que no se vio del inaudito momento en el que sacan al expresidente del Congreso del Partido Comunista chino

Una nueva grabación revela más detalles de lo que ocurrió momentos antes de que el exlíder de China Hu Jintao fuera retirado aparatosamente de una sesión del Congreso del Partido Comunista chino la semana pasada en Pekín.Las imágenes muestran el momento en el que el miembro saliente del Politburó Li Zhanshu, sentado a la izquierda de Hu, le quita un documento y le dice algo.Después, el actual líder de China, Xi Jinping, le da largas instrucciones a otro hombre, quien posteriormente intenta persuadir a Hu para que se reitre.El inesperado momento desató una intensa especulación: algunos argumentaron que fue un juego de poder deliberado por parte de Xi para mostrar que la era de Hu, caracterizada por el consenso, terminó definitivamente; otros sugirieron que la mala salud de Hu había sido la causa para que hubieran retirado al exmandatario.Muchos se preguntaron si se trató de una obra de teatro político deliberada.

Las nuevas imágenes

La agencia oficial de noticias Xinhua informó después en Twitter que Hu fue escoltado fuera del recinto después de sentirse mal, pero este anuncio no se hizo a nivel local, debido a que la plataforma está bloqueada para los usuarios en China.El incidente ocurrió el día antes de que Xi anunciara su tercer mandato y el equipo principal de funcionarios que lo acompañarán.A diferencia de la presidencia de Hu (2003-2013), vista como un momento de apertura china hacia el mundo exterior, Xi ha presidido un país cada vez más aislado.El nuevo metraje, capturado por Channel News Asia , con sede en Singapur, no desacredita la versión oficial de que Hu hubiera estado enfermo, pero sí sugiere que la forma en que el expresidente manejó el documento que tenía frente a él jugó un papel en el incidente.Para añadir a la intriga, Li Zhanshu parecía estar a punto de ponerse de pie para ayudar a Hu, pero Wang Huning aparentemente lo llevó nuevamente hacia su asiento.Hu le dijo algo a un impasible Xi mientras lo escoltaban, y ninguno de los otros hombres que estaban sentados en la fila se dio la vuelta cuando lo sacaron.Deng Yuwen, exeditor del periódico del Partido Comunista, Study Times, dice que no hay razón para que el partido hubiera puesto frente a Hu un documento que no debiera leer, sobre todo si las cámaras estaban rodando durante una reunión de tan alto perfil."Evidentemente, fue una situación inusual", apunta. "Nadie puede explicar lo que pasó hasta tener más información sobre el contenido del documento, o lo que se dijo allí".Wen-ti Sung, profesor de la Universidad Nacional de Australia, dice que las nuevas imágenes siguen sin ser concluyentes."En China, todo tiene que ver con el orden, especialmente en eventos de alto perfil como este, y especialmente en la era de Xi, donde todo tiene que ver con control", señala."Así que un Hu potencialmente saliéndose de control y esta repentina -sin duda extraña- retirada justifican muchos de los rumores. Pero".Pero Deng dice que la imagen de otros altos funcionarios del partido, incluido el exsegundo al mando de Hu, Wen Jiabao, mirando hacia el frente mientras Hu pasaba por detrás de ellos escoltado dice algo sobre la China de Xi.Si en realidad el drama fue espontáneo y estuvo motivado por la preocupación por el bienestar de Hu, los nombramientos de Xi el día siguiente remarcaron el simbolismo de la salida apresurada del exlíder: no habrá retorno a las políticas de la era de Hu Jintao.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.