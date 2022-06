Discusión estúpida

No hay ámbito donde se discutan las cosas más estúpidas que el Congreso Nacional. No vayamos más lejos: ahora mismo en la Cámara de Diputados discuten si la posible Ley de Extinción de Dominio se aplicaría o no con retroactividad a funcionarios corruptos y sus descendientes, decomisándoles los bienes mal habidos… ¡Qué discusión tan estúpida!... ¿Acaso perime el delito de robo? ¿Acaso perime alguna vez el daño que la corrupción le causa al país? ¿Acaso no es la sustracción de los bienes públicos un robo con todas las agravantes a los más de diez millones de personas que tributamos al Fisco? ¿No sería saludable el buen escarmiento?