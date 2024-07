Amigo Lector: El denostar puede significar muchas cosas, entre ellas: infamar de palabra. agraviar, ofender, desacreditar, afrentar, calumniar, ultrajar, denigrar, insultar, injuriar, etc.

Sin embargo, en mi entrega de esta semana, presento elementos que podrían cambiar la visión que se tiene hoy día sobre el fenómeno histórico y moderno del POPULISMO, tanto de Izquierda como de Derecha.

I-PREÁMBULO

En las últimas décadas, gracias a la globalización, mil millones de personas (en su mayoría en los mercados emergentes de Asia) han salido de la pobreza. Esto, por supuesto, es algo bueno. Sin embargo, en muchos países occidentales, los ingresos de los trabajadores se han estancado o incluso disminuido durante el mismo período.

En nuestro mundo contemporáneo, hay, aquellos pueden vivir “en cualquier parte del mundo” y quienes viven “en algún lugar de este mundo”. Veamos:

Imagine que Usted trabaje para un banco internacional, una empresa de informática o una empresa de consultoría. Puede despertarte en Nueva York, Londres o Singapur y sentirte como en casa. Su trabajo no se ve amenazado por la competencia de las importaciones o la dislocación tecnológica. Usted, por esta condición laboral, apoya abiertamente todos los acuerdos comerciales internacionales y los altos niveles de inmigración. Eres de los que pueden vivir en cualquier lugar. Hay muchas de esas personas. Pero también, hay muchos más completamente diferentes a ellos.

Por otro lado, digamos que Usted es un trabajador de una fábrica, un pequeño empresario o un vendedor minorista.

Su trabajo se ha visto perturbado por la subcontratación, las importaciones baratas y el cambio tecnológico. Sus hijos asisten a las escuelas locales y sus padres ancianos viven cerca. Su vida social está relacionada con una iglesia local, un equipo deportivo o un grupo comunitario, partido político, etc.

Si las cosas van mal en su empresa, o si las decisiones políticas de los políticos resultan equivocadas, no puede simplemente trasladar su vida a otra parte. Le guste o no, depende de las políticas económicas de tu gobierno nacional o estatal. Cuando no te sale bien, no eres feliz. Y cuando te ignora por completo, te enojas y conspiras.

Es fácil para los del primer caso descartar estas preocupaciones basados en las soluciones globales y los organismos políticos multinacionales. Sin embargo, estas son más que una fantasía que en un hecho. Esto así, debido a que las funciones críticas de las leyes y regulaciones y la estabilidad monetaria y fiscal, entre otras cosas, las desempeñan las naciones, no las instituciones globales.

NOTA 1.: La nación, con todos sus defectos, es una realidad concreta. La “comunidad global” es poco más que un concepto. De ahí que, los populistas no son los “deplorables” ignorantes y equivocados que se describen en los principales medios de comunicación. Son nuestra familia, amigos y vecinos. Los populistas representan, por definición, los intereses de la gente corriente. Y, en un sistema democrático, se supone que el pueblo es eminentemente clientelar.

II-TIPOLOGÍA DEL POPULISMO.

El populismo tiene raíces históricas, incluidos movimientos de finales del siglo XIX y principios del XX. Suele siempre reaparecer en tiempos de incertidumbre económica, cambio social o agitación política

El populismo puede manifestarse tanto en el lado izquierdo como en el derecho del espectro político. Exploremos las diferencias claves:

1.Populismo de izquierda (populismo social):

a)-Los populistas de izquierda combinan la política de izquierda con temas y retórica populistas, de carácter clientelar y rentista.

b)-Los populistas de izquierda hacen énfasis en la justicia económica, la igualdad social y los derechos de los trabajadores, ante el Estado-Nación.

c)-Los populistas de izquierda se oponen a las élites establecidas pero se inclinan hacia valores progresistas, lo que los convierte en una carga económica para la Clase Media.

Populismo de derecha (nacionalpopulismo):

a)-Los populistas de derecha comparten sentimientos antisistema pero difieren en sus puntos de vista sociales.

b)- Estos priorizan la identidad nacional, el conservadurismo cultural y el control migratorio.

III-“HERRAMIENTAS” POPULISTAS

Populismo de izquierda:

a)-Políticas económicas:

Redistribución: Los populistas de izquierda a menudo abogan por impuestos progresivos, redistribución de la riqueza y redes de seguridad social para reducir la desigualdad de ingresos.

Derechos Laborales: Apoyan sindicatos más fuertes, derechos de los trabajadores y aumentos del salario mínimo.

Servicios públicos: Énfasis en atención sanitaria, educación y vivienda financiadas con fondos públicos.

b)-Políticas sociales:

Inclusividad: los populistas de izquierda tienden a ser más inclusivos y apoyan los derechos LGBTQ+, la igualdad de género y el multiculturalismo.

Protección Ambiental: Priorizan la normativa ambiental y la acción climática.

Antidiscriminación: Oponerse a la discriminación basada en raza, etnia, religión o estatus migratorio.

Populismo de derecha:

a)-Políticas económicas:

Nacionalismo: los populistas de derecha se centran en proteger las industrias y los empleos nacionales, y a menudo abogan por restricciones comerciales.

Recortes de Impuestos: Favorecen los recortes de impuestos para las empresas y los ricos.

Bienestar reducido: Los populistas de derecha pueden intentar reducir los programas de bienestar social.

b)-Políticas sociales:

Control de Inmigración: estos enfatizan políticas de inmigración y seguridad fronteriza más estrictas.

Valores tradicionales: Los populistas de derecha a menudo promueven valores sociales conservadores, oponiéndose a los derechos LGBTQ+ y al multiculturalismo.

Ley y orden: apoyo para una aplicación de la ley más estricta y sanciones penales más estrictas.

NOTA 2.:Recuerde que estas son tendencias generales y que los partidos populistas individuales pueden variar en sus políticas específicas. El populismo puede manifestarse de manera diferente en diferentes contextos y países

IV-DINAMICA SOCIAL DEL POPULISMO

El populismo es un enfoque político que apela a los intereses y preocupaciones de la gente común, a menudo posicionándola contra una élite o un establishment percibido, a través de:

Llamamiento al Pueblo:

a)-Los populistas afirman representar la "verdadera" voluntad del pueblo, enfatizando su conexión con los ciudadanos comunes.

b)-A menudo se presentan como forasteros que desafían estructuras de poder arraigadas.

Simplificación y apelaciones emocionales:

a)-Los líderes populistas utilizan un lenguaje sencillo y llamamientos emocionales para conectarse con los votantes.

b)-Estos pueden simplificar demasiado cuestiones complejas y ofrecer soluciones sencillas.

Postura antisistema:

a)-Los populistas critican a los partidos políticos, las instituciones y las élites establecidas.

b)-Se posicionan como defensores de la gente común contra un sistema corrupto o desconectado.

c)-Los populistas crean una dicotomía: "el pueblo" (a menudo definido de manera estricta) versus "la élite" o "el establishment".

Variabilidad de las políticas:

a)-Las políticas populistas pueden variar ampliamente en todo el espectro político.

b)-Los populistas de izquierda se centran en la desigualdad económica, mientras que los populistas de derecha enfatizan el nacionalismo y la identidad cultural.

NOTA 3.: En resumen, el populismo de izquierda se alinea con causas progresistas, mientras que el populismo de derecha tiende a enfatizar el nacionalismo y los valores conservadores.

V-CONSIDERACIONES FINALES SOBRE DEL POPULISMO

Las implicaciones sociales y económicas del populismo de izquierda y de derecha son multifacéticas y a menudo están entrelazadas con dinámicas políticas y sociales más amplias. Aquí hay algunos puntos clave:

Desigualdades de ingresos y riqueza:

a)-Tanto los gobiernos populistas de izquierda como los de derecha han respondido a la creciente ira y alienación, implementando políticas que pueden exacerbar las desigualdades existentes de ingresos y riqueza.

b)-Los populistas de izquierda pueden centrarse en la redistribución de la riqueza, los impuestos progresivos y los programas de bienestar social para abordar la desigualdad.

c)-Los populistas de derecha pueden dar prioridad a los recortes de impuestos, la desregulación y las políticas proempresariales, que a veces pueden ampliar la brecha de riqueza.

Poder de toma de decisiones y estatus social:

a)-Los movimientos populistas a menudo surgen en respuesta al elitismo percibido y la falta de representación.

b)-Tanto los populistas de izquierda como los de derecha pueden desafiar las estructuras de poder establecidas, pero sus enfoques difieren.

c)-Los populistas de izquierda pueden abogar por los derechos de los trabajadores, los sindicatos y la democracia participativa.

d)-Los populistas de derecha pueden enfatizar el nacionalismo, el proteccionismo y los sentimientos antiinmigrantes.

Cuestiones éticas y económicas:

a)-El populismo, como tal, plantea preocupaciones éticas sobre las normas democráticas, la confianza y el contrato social.

b)-Abordar estas cuestiones requiere más que una administración tecnocrática; exige respuestas sólidas basadas en la ética y el conservadurismo comunitario.

c)-No abordar problemas profundamente arraigados podría sembrar las semillas de futuras revueltas populistas.

En resumen, tanto el populismo de izquierda como el de derecha impactan las políticas económicas, la desigualdad y las estructuras de toma de decisiones. Sin embargo, sus enfoques específicos divergen significativamente. Entonces, ¿cómo podemos servirles mejor? Propongo un enfoque que llamo “conservadurismo populista”. Basándonos en valores conservadores probados y verdaderos, debemos enfrentar las cuestiones que preocupan a las familias, sobre todo las de la Clase Media, no las de las élites. Esas cuestiones incluyen la economía de mercado, el comercio, la globalización y la inmigración.