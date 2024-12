Latinobarómetro 2024, nuevamente expone su demoscopia para ilustrarnos cómo andan 17 países de la región en materia económica, política, social, institucional y la problemática de la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Nos ofrece un panorama perceptivo alrededor de la aprobación de la democracia y como quedan develado los actores políticos que dirigen, así como el ranking de las instituciones públicas y privadas.

Desde 1995 nos vienen auscultando, ya van 492,214 entrevistas y, para este año canalizaron y aplicaron 19,214 en 17 países. Nos dice que América Latina es la región “más desigual, con más violencia, sin que tenga guerras civiles, más homicidios y menos confianza interpersonal e institucional”.

El objetivo de esta glosa es resaltar como nos encontramos los dominicanos como país, para rupturar la ola de pesimismo que importantes líderes de opinión y una parte de la elite política exponen, dando la sensación de cerremos todas las puertas, apaguemos las luces, pongamos candados y votemos las llaves, porque estamos cada vez peor. Relatos que se convierten en pura retórica, pues no tienen el más sencillo asidero empero, factuales. Viven recurrentemente en una falacia lógica de la equivalencia, espantosa.

Latinobarómetro 2024 nos pone de relieve cómo andamos para que juntos, podamos augurar un futuro más halagüeño, sin mirar hacia el pasado. De 50 variables, ítems, indicadores, rankings, la República Dominicana queda bien en 40 y 10 en detrimento del promedio. Sin información, sin datos, sin demoscopia, se lanzan cotidianamente lluvias de manipulaciones, desinformaciones, posverdad, fake news, que difuminan la construcción con visión de un proyecto de país. Las cosas esenciales no se discuten. Ni siquiera el pasar por el Estado hace reflexionar a actores políticos, sobre las oportunidades y problemas de América Latina, en general, y de nuestra nación en particular.

Veamos por indicadores y los rankings en cada variable:

La economía: Situación económica futura personal: República Dominicana: 74; Promedio de Latinoamérica: 52. Situación económica actual del país: República Dominicana: 15; Promedio: 14 Situación económica pasada: República Dominicana: 45; Promedio: 27 Situación económica futura del país: República Dominicana: 73; Promedio: 37 Problemas más importantes: Desempleo. República Dominicana: 2; Promedio: 8 Problemas económicos: El Salvador: 41; Bolivia: 40; Venezuela: 34; Argentina: 32; República Dominicana: 22; Promedio: 18 La economía de mercado: Paraguay: 78; Ecuador: 75; Perú: 72; República Dominicana: 69; Promedio: 66. El bienestar: Costa Rica, Uruguay y el Salvador: 89 y 85%; Colombia, Rep. Dominicana, Panamá 84%. Satisfacción con la vida: Costa Rica: 89; Uruguay: 87; República Dominicana: 82; Promedio: 79 Imagen de Progreso: El Salvador: 72; República Dominicana: 50; Promedio: 26 En los últimos 10 años como ha avanzado su familia: Ha progresado: 60; Está igual: 25; Ha empeorado: 14. Señala el informe que Costa Rica y República Dominicana con 73 y 71%; 17% dicen estar igual; 12% ha empeorado. Cuantos cambios quieren las sociedades: República Dominicana en un 47% requiere pequeños cambios. La democracia: República Dominicana: 48% en el 2023; 55% en el 2024. Apoyo a la democracia en el 2018: 44. Democracia churchilliana versus apoyo a la democracia: República Dominicana: 78% y 55 % Satisfacción con la democracia: Uruguay: 63; El Salvador: 62; República Dominicana: 45; Promedio: 33 Actitud hacia el autoritarismo: Aumenta en la región de un 44 en el 2002 a un 53% en el 2024. En República Dominicana un 60% no le importa que un gobierno no democrático si resuelve. El promedio es de 53. Sin partidos políticos no puede haber democracia: 62%. La democracia puede funcionar sin partidos políticos: R. D. igual a un 33%. Sin Congreso no puede haber democracia: R. D., 62%. La democracia puede funcionar sin Congreso: 31%. Se gobierna para el bien de todo el pueblo: República Dominicana: 33%; Promedio: 24%. Se gobierna para unos cuantos grupos poderosos: República Dominicana: 66%; Promedio: 72 Cuan justa es la distribución de la riqueza: República Dominicana: 35%; Promedio: 21% La confianza: 60-70% de confianza en Suecia, Noruega. América Latina 24. Hoy se sitúa en 15. República Dominicana 20; Promedio 15. Confianza en el Gobierno:

República Dominicana: 52. Confianza en el Presidente: República Dominicana: 60; Promedio: 37.

Confianza en el Poder Judicial: República Dominicana: 40; Promedio: 28. Confianza en el Congreso: República Dominicana: 41; Promedio: 24. Confianza en los partidos políticos: República Dominicana: 28; Promedio: 17. Confianza en la Junta Central Electoral: República Dominicana: 45; Promedio: 34. Confianza en la iglesia: República Dominicana: 82; Promedio: 61. Confianza en la televisión: 60. En la radio: 54. Prensa escrita: 56. Confianza en las redes sociales: R. D. 45. El promedio de confianza de los 17 países es de 34. La aprobación del gobierno: El Salvador: 87; Panamá: 81; México: 75; República Dominicana: 68. Intereses en la política: Interesado: 37%; Promedio: 30%. Cercanía hacia los partidos políticos: República Dominicana: 56; Promedio: 33. Intereses del voto: República Dominicana: 66; Promedio: 40. Delincuencia: Ecuador: 49; Chile: 41; Uruguay: 35; República Dominicana: 24; Promedio: 19. Violencia: En las calles: República Dominicana: 46; Promedio: 42. Violencia verbal: República Dominicana: 34; Promedio 32. Violencia intrafamiliar: República Dominicana: 39; Promedio: 30. Violencia bullying: República Dominicana: 31; Promedio: 23. Crimen organizado: República Dominicana: 17; Promedio: 21. Violencia del narcotráfico: República Dominicana: 15; Promedio: 19. Violencia de las redes: República Dominicana: 15; Promedio: 18. Violencia de Estado: República Dominicana: 21; Promedio: 14. Violencia de victimización:

República Dominicana: 41; Promedio: 33. Miedo a ser víctima todo o casi todo el tiempo: Rep. Dominicana: 60; Promedio: 62. Ocasionalmente: República Dominicana: 39; Promedio: 37.

Consumo de Droga: República Dominicana: 25; Promedio: 34. Progreso en reducción de la corrupción: República Dominicana: 57%; Promedio de los 17 países: 37.

Latinobarómetro viene realizando demoscopia desde 1995. Una organización internacional con sede en Chile. Es una auscultación de la percepción de 17 países que va desde el mes de agosto a octubre de 2024. República Dominicana de 50 ítems, indicadores, rankings, variables, quedó en un 80%, mejor que el promedio. Solo en 10 de 50, que tomamos en cuenta, quedamos más degradados que el promedio.

Consideramos, como analista, como sociólogo, académico, como ciudadano, que es un momento para la esperanza. Estamos realmente en un proceso de transición que los sectores más progresistas deben de empujar a un espacio de mayor calado. No negando lo que los estudios internacionales nos señalan. No abrumándonos con la cultura de la quejumbre. Estamos mejor. Los indicadores sociales, económicos, institucionales, el número de empleos, la reducción de la subalimentación de 8.7 a 4.6 así lo resaltan, para, en la perspectiva de la realidad, en la objetividad, no en la subjetividad pavorosa, querer obviar los hechos. Mayor ingreso per cápita, crecimiento del PIB, en los últimos 4 años y 5 meses ha aumentado en US$50,000 mil millones de dólares.

Estamos en una escalera para mirar hacia el futuro como país. Oteando con visión la sociedad que queremos y la que debemos dejar atrás. No asumamos el síndrome de la autocomplacencia por lo que hemos logrado como nación en los últimos 30 años. Empinémonos como el aura floreciente de verano, para volar más alto, en un espacio de mayor inclusión, mejor cohesión social y los signos vigorosos de mejores talentos humanos.