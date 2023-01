De Medvedev a Giorgeva: 2023 en predicciones

Predicciones mundiales para 2023 sólo resaltan una incertidumbre general. Como decía Cuquín Victoria en su personaje de Chochueca: “prediccione atrologicas y horococo personale”. Pero en este caso no es un chiste. Es la base de la mundialización de las economías y la liberalización generalizada del comercio y los intercambios. Hemos podido ver las proyecciones de muchos organismos públicos y privados de carácter locales o internacionales en las que todos coinciden que este año que inicia será de retrocesos y eventualmente convulsiones mayores o menores.

Pero nos ha llamado la atención dos predicciones que por el nivel y la representación que ostentan tienen muchos elementos preocupantes. La primera son las diez (10) predicciones del ex presidente, ex primer ministro y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dimitri Medvedev. Veamos esas predicciones formuladas por uno de los hombres fuertes del gobierno de Vladimir Putin que por más exageradas que puedan verse, están basadas en mucha información e inteligencia:

El precio del petróleo se incrementará hasta 150 dólares por barril y el precio del gas alcanzará 5 mil dólares por mil metros cúbicos; Gran Bretaña regresará a la Unión Europea; La UE colapsará después del regreso de Gran Bretaña y el Euro será desechado como divisa de la previa UE; Polonia y Hungría ocuparan las regiones occidentales de Ucrania que habrá dejado de existir; Será creado el IV Reich que abarca el territorio de Alemania y sus satélites, verbigracia Polonia, los países Bálticos, República Checa, Eslovaquia y la “República de Kiev”; Guerra entre Francia y el IV Reich. Europa será otra vez divida, y en el proceso Polonia será otra vez balcanizada; Irlanda del Norte se separará del Reino Unido y se unifica en la República de Irlanda; Guerra Civil en Estados Unidos. Como resultado de esa II Guerra Civil americana, California y Texas se convierten en Estados independientes. La República de Texas forma una estrecha alianza con México. Elon Musk triunfa como presidente en los Estados donde después del fin de la guerra civil hayan sido otorgados al partido republicano; Todas las principales bolsas de valores y la actividad financiera abandonará Estados Unidos y Europa para moverse a Asia; El Sistema Bretton Woods de manejo financiero colapsará, llevando a la quiebra al FMI y al Banco Mundial. El euro y el dólar cesarán de circular como las divisas globales de reserva. Las divisas digitales fiat (cripto-divisas de los bancos centrales) serán usadas en forma activa en su lugar.

Estas predicciones pueden parecer apocalípticas y exageradas, pero hay que tomar en cuenta que el principal órgano geopolítico de Rusia, el Consejo de Seguridad, dirigido por Medvedev, haga estas predicciones.

Por otra parte están unas declaraciones de la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional Kristalina Giorgeva. En una entrevista con la cadena norteamericana CBS, la máxima jefa del FMI dijo que por lo menos un tercio de los países del mundo entrarán en recesión y que este año será más negativo que el pasado 2022.

Según Giorgeva, basada en datos y proyecciones del FMI, las tres economías más grandes del mundo, Estados Unidos, la Unión Europea como conjunto y China entrarán simultáneamente en recesión. Para el mundo en desarrollo la situación será aún más grave: una combinación de apreciación del dólar, incremento de las tasas de interés y desaceleración del comercio mundial se convertirán en una “Tormenta Perfecta” para impactar negativamente a más del 70% de la población mundial.

El FMI caracteriza a través de su vocera el año 2023 como el año más difícil desde la recesión de 2008 a nivel mundial. Los precios del oro ya están casi en 1900 dólares la onza troy, el petróleo tanto Brent como WTI rondan los 80 dólares el barril con tendencia al alza. Las materias primas agrícolas se han estabilizado en el suministro, pero los precios siguen afectados por la guerra en Ucrania.

¿Qué pasará por tanto en ese conflicto armado que enfrenta la OTAN con Rusia? En febrero se cumple el primer año de su inicio, y nada puede llevarnos a decir que su fin está cerca. La asistencia militar al gobierno de Zelenski sobrepasa ya los 200.000 millones de dólares en menos de 12 meses y no es descabellado que EEUU y Alemania incrementen esa asistencia en forma de préstamos y suministros militares. ¿Hasta dónde aguanta Rusia? ¿Estará tentada de ir un paso más allá e incursionar en una solución “total” mediante el uso de armas de destrucción masiva que le sobran? Es un año de muchas incertidumbres y posibles quiebres globales. Por tanto, los dominicanos debemos observar el mundo, avanzar en una posición de NO ALINEAMIENTO con ninguna superpotencia, llámese OTAN/ EEUU; Rusia o China. Nuestra tarea es fortalecer la producción interna de alimentos, abatir lo máximo posible la tendencia a la inflación, asegurar los suministros energéticos y fortalecer nuestra alianza regional con El Caribe y América Latina. No hay soluciones mágicas, pero son las vías a privilegiar.