Danilo el mudo

No. No es porque algún ente patológico le haya atacado las cuerdas vocales. No. No es que alguna psicopatología le haya inhibido el habla. No. No es un trauma causado por un golpe o tropezón involuntario. No. No es porque la garganta se le haya estrechado por alguna razón desconocida. No. No es porque haya decidido comunicarse solo por señas…Nada de eso. La razón única del hecho insólito de que Danilo Medina, máximo líder de un partido político de la parlanchina República Dominicana, tenga casi dos años que no pronuncia palabra es por aquella famosa razón inapelable: “Todo lo que diga puede ser usado en su contra”