Cumbre Iberoturística

Sea de aquí o de lejos, hombre, mujer o transgénero, blanco, negro o mulato, pensador libre o atrapado, político o payaso, sembrador o consumista, rico o desbaratado, bolerista o salsero, vinchista o serio, civilizado o motorista, ignorante o enterado, derechista o ambidextro, mentiroso o diputado…De todos esos y los muchos que faltaron dígame alguno seriamente para qué sirvió la Cumbre Iberoamericana, que no fuera para alterar el tránsito durante tres días y distraer a los jugadores de dominó… ¿Criticó algo? ¿Decidió algo? ¿Propuso algo? (No pierda su tiempo, que ese evento turístico no sirvió para nada).