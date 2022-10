Cuali y cuanti

Existen enfoques diversos para el análisis de datos de investigación, así como para el abordaje e intervención profesional en un área específica del saber. O de la intervención en materia de política pública. En el área de salud, en el área de educación, en materia de psicología y asuntos de “género”, referidos específicamente al problema del machismo y la violencia que en ese campo enfrenta nuestra sociedad, como ejemplos de los casos más llamativos.

Y digo esto porque me he dado cuenta de que las instituciones públicas encargadas del abordaje de ciertas situaciones y problemas sociales, que de no atenderse se convierten en conflictos y situaciones de peor envergadura, como el no dar importancia a la educación, o la falta de la misma, en términos de posibilidades de desarrollo social y económico de una comunidad, cualquiera que esta sea. Y es que esa atención no se está dando, en realidad, de manera efectiva, sino que solamente se están tratando las situaciones de manera superficial, sin ir a los orígenes de los problemas, lo cual hace ineficiente la labor del servicio público, que justifica su labor, con la intervención superficial.

Y no es que no esté de acuerdo en que el servidor público haga reportes de su trabajo, no tanto para justificar su sueldo, sino para que la institución pueda llevar un control de las intervenciones que realiza, los tipos y formas de ellas, pero lo más importante, y esto es lo que no se encuentra en la mira de atención de la institución de la que se trate, el resultado de la intervención. Un ejemplo preocupante es el del Ministerio de la Mujer y qué tanto ha podido conseguir que las niñas, adolescentes, mujeres jóvenes y adultas dejen de ser víctimas de la violencia machista, tomando en cuenta las actividades que realiza con esos fines.

Y lo ha dicho hace poco el Ministro de Educación al poco de asumir el cargo, sobre la inversión que se ha hecho y los ínfimos resultados en materia de calidad de la educación que dicha inversión ha producido. Como bien expresa el Ministro, el dinero ha sido desperdiciado, porque los resultados esperados no se han obtenido en materia de educación. En las comunidades suburbanas los niños van a la escuela porque los mandan, los padres mandan los niños a la escuela porque los obligan las autoridades y para poder ir a trabajar y ganar el dinerito de la comida. Pero en ningún momento porque entiendan y deseen que el conocimiento adquirido en la escuela les servirá para labrarse un mejor futuro. Les invito a preguntar dónde quieran, para ver si esto es así o no. La pregunta es, por qué.

La educación debe transformarse radicalmente y hacerse de manera integral, modificar su metodología bancaria por la metodología activa y el enfoque por competencias. Además de integrar, no sé qué estamos esperando, la educación ambiental como parte de los programas de estudio de las escuelas. No basta con que el Ministerio de Medio Ambiente haga charlas sobre el cuidado de los bosques, sobre el manejo de la basura o la protección de los ríos. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Medio Ambiente deben abocarse hacia un trabajo en conjunto que propicie una integralidad en la formación del conocimiento de los niños, adolescentes y toda la sociedad en su conjunto, para que se entienda por qué y para qué se va a la escuela.

Y es que no entendemos las actividades como proceso, sino que las entendemos como hechos, sin concatenación y relación con todo lo demás que rodea el hecho, que se quiera o no, forma parte de un proceso. Ese proceso de puede contabilizar en sus parámetros con datos cuantitativos para valorar los niveles de intervención, pero también puede ser evaluado en sus resultados con un análisis cualitativo. Y es lo que debe aparecer en los reportes técnicos de ejecución del trabajo por el que se le paga al servidor público, ya que el trabajo no es para rendir informe y decir que vine a trabajar, sino que ese trabajo arroje un resultado que es muy posible que no se vea a simple vista, como que las mujeres modifiquen sus actitudes frente a la formación de sus hijos varones, o que la comunidad entienda cómo y por qué separar los residuos sólidos para que no contaminen en el vertedero. Pero ese es el trabajo que hay que hacer y al cual hay que darle seguimiento como proceso. Eso es lo que se debe poner en los informes y reportes de trabajo. Perdón por el atrevimiento de dar instrucciones a los jefes, pero no trabajo para que me paguen un sueldo. Trabajo para aportar a la sociedad y para recibir de ello una satisfacción personal que solo puede medirse a partir del resultado cualitativo de una mejora en el proceso social del que formo parte, la formación y la educación para un mejor futuro