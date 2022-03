Construir una nueva narrativa de manera inexcusable

“… Por ello no empecemos preguntándonos sobre lo que no es posible, ni centrándonos en lo que siempre ha sido igual. Empecemos preguntándonos que es posible y busquemos cosas que hasta ahora no se han hecho de este modo”. (Ángela Merkel: Lo podemos hacer).

Si hay algo instalado en el mundo actual es la incertidumbre, nos encontramos frente a una crisis de la certeza. La complejidad es la norma y con ello, la volatilidad y velocidad de los hechos, fenómenos y acontecimientos sociales, económicos, políticos y geoestratégicos. La dimensión social y económica es la arista que lo visibiliza todo, empero, constituyen el iceberg de un mundo y una sociedad más imbricada.

Se trata de ver y observar desde la perspectiva holística, desde la teoría del caos, con la vastedad de elementos y dimensiones que encierra situarse lo más objetivamente posible, en lo que queremos estudiar, evaluar y transformar. Los signos de los tiempos traen consigo la necesidad impostergable de nueva mirada, la inexcusable construcción de nuevos paradigmas. La posibilidad de incrustar en nuestros ADN un nuevo germen de la coherencia, de la consistencia, de la congruencia y de la integridad en nuestro devenir.

Como nos diría la Ex Canciller de Alemania por espacio de 16 años y la primera mujer en ocupar esa importante posición “Deshacerse de lo antiguo es parte del nuevo comienzo. No hay principio sin fin, ni día sin noche, ni vida sin muerte. Nuestra vida reside en la diferencia, en el espacio entre el principio y el final. Lo que hay en medio es lo que llamamos vida y experiencia”. El presente, simple obviedad, siempre será mejor que el pasado y el futuro será mejor que el presente.

Como nos señala Yuval N. Harari en su reflexión sobre la guerra de Rusia y Ucrania “La evolución de la naturaleza humana es la misma. Han Cambiado los avances tecnológicos, económicos y culturales”. Vale decir, la estructura genética sigue siendo igual desde el Homo Deus al Homo Sapiens. Pacto social, contrato social, control, regulación y construcción constituyen los aditamentos que nos configuran y desconfiguran en cada contexto y dialéctica del acontecer humano.

Nos decía Joel Barker en su libro Los Paradigmas “con el pasado no podemos hacer nada, si somos inteligentes debemos de aprender de él. El presente es solo un instante en la dinámica de la vida. Es en lo que está por transcurrir, el futuro, donde se encuentran todas nuestras posibilidades”. El ser humano es el único animal de la naturaleza que, viviendo el presente, se proyecta hacia el futuro. La fertilidad de la imaginación nos hace diseñar la visión, que es el arte de proyectarnos en el futuro. La visión es la imagen mental de lo que es posible y deseable de cara al futuro. Es donde estamos y a donde queremos llegar.

En la nueva narrativa inexcusable, inexorable, en la sociedad dominicana ha de asirse, sobre todo en los actores políticos, la construcción de nuevas competencias. Entre esas competencias encontramos:

Adaptabilidad, Optimismo, Pensamiento crítico, Empatía, Integridad, Resiliencia, Proactividad, Coherencia, Inteligencia emocional, Respeto a la diversidad, Capacidad para gestionar conflictos, Liderazgo horizontal- ético y auténtico.

El desarrollo hacia una democracia más equilibrada solo es posible si la empujamos a la cultura de la paz, la libertad, la lucha por la calidad de vida, por la prosperidad, la justicia, la verdadera solidaridad y la templanza y entereza del constructo de la tolerancia, como espacio vital de la asunción de la diferencia. El mundo está gritando en alta voz y más ahora con esta despiadada guerra Rusia y Ucrania. Una nueva narrativa que englobe la necesidad de la cohesión social y la cohesión nacional. En cambio, una parte de la partidocracia, de la “partitoria”, levanta el mismo libreto de los años 70, 80, 90 del siglo pasado.

Asumen un discurso sin contexto, sin circunstancias, en el vacío. No anidan ni por un instante la sociedad como un todo. Creen, y así actúan, que ellos son la sociedad completa. Manipulan, engañan, distorsionan, ni siquiera alcanzan el silogismo, el sofisma y el fake news. Constituyen, eso sí, el punto álgido del cinismo, la simulación y la hipocresía social. Como es posible que, en medio del momento histórico, los partidos políticos en la praxis tengan una actitud proclive al negacionismo total, con una acritud que raya en la irracionalidad. Como es posible que partidos que hicieron reformas en momentos de crisis financiera internacional: 2008 – 2009, donde la economía solo creció: 3.2 y 0.9 respectivamente, hoy la niegan.

Como es posible que un Ex Presidente destituyera a Guillermo Moreno, cuando fue Fiscal del Distrito por investigar a Balaguer y otros personajes y nombrara a miembros del Comité Político como Procuradores, se oponga hoy a que eso siga sucediendo. De la misma manera, como entender que la Procuraduría sea la institución que formule e implemente la política criminal, conduzca la investigación y gestione las cárceles del país. ¿Cómo no asimilar ese grotesco pecado original de tener al Procurador (a) en el Consejo Nacional de la Magistratura?

Nuestra sociedad acusa un profundo déficit de democracia. Somos enteramente una democracia lastimosamente defectuosa. Esa anomia, caracterizada por falencias, carencia e imposiciones autoritarias, deviene, deriva de una elite política que no alcanza a comprender que la sociedad perdió su virginidad, que ya sabe, como nos enseñó Juan Bosch, conocer al ciego durmiendo y al cojo sentado. El campo de la politiquería no tiene nombre, como es el caso de un partido político que emitió un espacio pagado para responder el discurso del Presidente el 27 de febrero. ¡Es la primera vez que vemos esto desde 1966 en medio de la necesidad de un llamado de cohesión nacional! Como es un desaguisado conceptual pedirle a la sociedad civil que siga en la sociedad civil.

Se confunde Estado y gobierno y no se entiende qué es la sociedad civil. La sociedad civil es, al decir de Anthony Giddens “La esfera de la sociedad compuesta por todas aquellas redes, asociaciones voluntarias, empresas, clubes, organizaciones y familia que están formado por ciudadanos al margen del gobierno”. Para Sergio Piero la sociedad civil “constituyen esferas de relaciones entre individuos, grupos sociales y clases sociales que se mueven fuera de las relaciones de poder que constituyen las instituciones estatales”.

Generalmente, ningún miembro que pertenece a la sociedad civil, en particular a Participación Ciudadana, ha pedido un puesto en X o Y en el gobierno. Los invitan y con mucha persuasión. Cuando eso sucede, no tenemos que tener afinidad con tal o cual gobierno. Vamos a servirle al Estado que es, a fin de cuentas, a la sociedad. Somos una escuela de la democracia, de la decencia y en la mayoría de los que han ido a cargos públicos se destacan su eficiencia, calidad y transparencia. Por eso Leonel Fernández Reyna buscó a Antonio Isa Conde para llevar a cabo el proceso de la capitalización. Isidoro Santana fue Asesor y Ministro de Economía de los gobiernos de Danilo.

De los 28 Coordinadores que ha tenido Participación Ciudadana, solo 6 han sido dos veces y los citados están entre los 6. Isidoro trabajó con mucha profesionalidad, con mucha gallardía, hidalguía, muy apegado a sus principios, que lo han hecho merecedor de reconocimiento. Actualmente, es el Coordinador de la Comisión de Análisis Político de la organización. La asunción de un puesto público no compromete a la institución. Es una responsabilidad individual, personal, que envuelve las competencias técnicas y profesionales de quien lo asume. Cuando un gobierno llama a un miembro de la sociedad civil no lo hace por ser, en sí mismo, miembro de la entidad sino por su prestigio, competencia, por su compromiso público por la transparencia.

¡Muchos toman los puestos, porque entienden que es una oportunidad para llevar a cabo desde el Estado lo que pregonan desde la sociedad civil! Albricias, que bueno, solo hay que ver lo que está haciendo Carlos Pimentel en la importante Dirección de Compras y Contrataciones. Una verdadera revolución tanto en el cumplimiento de la ley como en las transformaciones que se vienen dando a su interior y el proyecto de la nueva Ley, que marcará un hito histórico.

Termino con la científica y política Ángela Merkel “Recuerden que no hay nada que pueda darse por sentado. Ni nuestras libertades individuales, ni la democracia, ni tampoco la paz o la prosperidad. A pesar de nuestras diferencias, estamos dispuestos a encontrar soluciones conjuntas, a ver también el mundo desde la perspectiva de los otros, y a mostrar comprensión por puntos de vistas distintos”