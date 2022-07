Clase comparona

Les cuento que apagué mi auto en el estacionamiento y, cuando me dirigía hacia la calle, dos colegas quisieron saber hacia dónde iba: “Voy a la Plaza de la Cultura”. Grande fue su asombro cuando les dije que dejaba allí mi vehículo para tomar el Metro en la estación que está a menos de cincuenta metros… “ ¡¿Te vas en el Metroooo?!”…”Sí, en el Metro, que me lleva en diez minutos, sin sufrir tapones, y me deja en la misma Plaza”. Los dejé con su asombro y me fui a tomar mi vagón del Metro (en el que, por cierto, nunca he visto a nadie con saco y corbata, pues esta clase media dominicana es, detrás del volante, comparona hasta la ridiculez)