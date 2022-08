Capacitación sobre territorio e igualdad de género

1era. parte: Domingo Matías, género y territorio

El viernes 19 de agosto 2022 estuvieron en Santiago, unidos, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo MEPYD y el Ministerio de la Mujer MM, en una conferencia que dictó el municipalista Domingo Matías,Viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Desarrollo y Planificación MEPYD con el tema Género y Territorio;lo acompañaron hombres como Juan Alejandro Castillo, de Fundación Solidaridad y Alfredo Matías, del Centro Integral de Desarrollo Local CIDEL. La misma se desarrolló en el Centro de Convenciones y Cultura de UTESA.

En esa conferencia había centenas de personas presentes, mujeres, municipalista de la región, autoridades, regidoras, alcaldesa, políticas, y muchas mujeres de la sociedad civil. Y Domingo Matías estuvo capacitando, sensibilizando sobre la igualdad de género en el territorio.

El lema de la conferencia era “Género y territorio: Espacio para el buen vivir”.

¿Cómo se podría hacer que, en el territorio, las calzadas, las calles, no sean hostiles para las mujeres con la violencia de los piropos callejeros? Una interrogante como ésta se puede comprender si vemos el territorio y su ordenamiento, no como suelo, ni edificaciones, sino que incluimos las personas, la educación, las transacciones humanas, la cultura y todo el fenómeno de la convivencia.

Lo que aprendimos con Domingo Matías es que el territorio no es sólo suelo, lo físico, sino también, y sobre todo, las personas, las costumbres, los intercambios, los afectos, la convivencia, el equilibrio de poder. Necesariamente para el “buen vivir en el territorio, para el ordenamiento”, hay que trabajar la cultura, la mentalidad, las actitudes, las acciones, el buen trato, la paz, la suavidad…

Y con esos aspectos para hacer un territorio de “Buen Vivir”, no basta con pavimentar, iluminar, poner flores, necesariamente hay que invertir en la capacitación, sensibilización, para cambiar las mentalidades machistas, la pasividad y la marginalidad de las mujeres en el liderazgo político, cambiar la violencia, el consumo de alcohol, de drogas, que en parte son causas de los feminicidios.

Se necesitan cambios estructurales de todos los ministerios y de todos los ayuntamientos, hay que invertir para capacitar en igualdad, en política, en liderazgo, oratoria, las ideas, capacidades muchas, etcétera. De que, por ejemplo, ¿por qué hay que cambiar la cultura de los cuidados sólo centrada en las mujeres? Hay mucho sobre lo que hay que educar, para que los buenos tratos estén presentes en los territorios y éstos permitan un “buen vivir”.

Felicito al viceministro del MEPYD, mi compañero municipalista, Domingo Matías por su aguda comprensión sobre cómo se vincula la igualdad de género con el territorio y el ordenamiento. No se trata sólo de un trabajo sólo físico, sino también educativo, de cambio cultural y hay que invertir en eso. Hay que invertir en la educación para transformar a la gente para que puedan desarrollar tratos de iguales, constructivos y los territorios sean cálidos, seguros, democráticos. Y quedó claro que el MEPYD está comprometido con el impuso de la igualdad de género en los planes, presupuestos, en todo lo público, nacional, y en lo local…

2da. parte: PK Miguel Sang Ben

Quiero expresar agradeciendo a mi cuñado político Peng Kiam Migel Sang Ben por el artículo que escribió dándome un abrazo como hermano mayor por las palabras que expresé al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader y ante la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, sobre necesarias transformaciones que tenemos que hacer en el país pro igualdad de género para espacios de buen vivir para las mujeres, palabras expresadas cuando conmemoramos el 23 aniversario del Ministerio de la Mujer. Disponible en https://acento.com.do/opinion/luis-abinader-mayra-jimenez-y-las-mujeres-un-encuentro-memorable-9094234.html

Quiero destacar que según la teoría psicológica sistémica que el apoyo de PK Miguel Sang Ben es el abrazo a su hermano Peng Sien Rafael, mi pareja de toda la vida, a toda su lucha por lo social, por el mejoramiento de RD, el escrito de PK Miguel fue un abrazo a toda la familia, a su tradicional espíritu social y de servicio que los caracteriza. Muchas gracias.

Palabras de PK Miguel Sang Ben disponibles en: https://acento.com.do/opinion/decir-verdades-9094350.html

3era. parte: algunas anotaciones sobre igualdad de género

Hablando de capacitación sensibilidad de género comencemos la tarea. Hay que avanzar.

El concepto de género es abordado con muchas acepciones diferentes, desde: igualdad, equidad, discriminación, violencia, teoría, ideología, políticas públicas, transversalidad, en la END ley 1-12, en los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS 2030, en las leyes, la Constitución, en los planes, la sociedad civil, el Estado, los partidos …Etcétera.

El Género trata de una variable que sirve para estudiar, para definir políticas públicas y privadas, en torno a la situación, a la posición de las personas, en razón de pertenecer a un sexo u otro. Lo tradicional durante milenios de patriarcado es que el poder, la economía, la política, el saber, estaba en situaciones de ventajas para los hombres.

Toda situación de desventaja, de discriminación, de explotación, de opresión, con el tiempo tiende a notarse, a exasperar, a cuestionarse, a querer desmontarse, a quererse trabajar con ideas, sentimientos y prácticas diferentes que buscan la igualdad. Eso ha pasado con etnias, razas, clases sociales, discapacidades, preferencias sexuales…

Cuando a las mujeres, en razón de su sexo, se les ha excluido de votar, de la economía, de la vida pública, roles, libertades, respeto, dignidad, felicidad, a las acciones para superar esas desventajas, exclusiones, discriminaciones, se le llama políticas de igualdad de género.

La verdad es que hay que entender el concepto de igualdad de género, y saber jugar con él, manosearlo, comprender sus matices, las posiciones, sus amigos/as, sus/as enemigos, el sexismo, el lenguaje, el territorio… Hay que comprender el concepto de igualdad de género porque es fácil que este concepto nos haga pasar vergüenza si el mismo no se comprende bien. Como dice el grupo Maná en su canción el Verdadero amor perdona: la igualdad de género “inunda todos los espacios, inunda los silencios,y yo agrego: “inunda las palabras, rompe los silencios”. La igualdad de género debe ser comprendida en todos los discursos… para bien, para transformar opresiones, sufrimientos, injusticias…

Quiero destacar como esencial en este escrito que, en la República Dominicana, y en el mundo, la igualdad de género es un lineamiento del desarrollo sostenible, de la democracia, de la participación, de la gobernanza, de la calidad de vida en el territorio; la igualdad de género refiere al buen vivir, a la inclusión, a superar la violencia, a superar la discriminación, para la mitad de la población de la sociedad: las mujeres.

La igualdad de género se trata de la integración plena de las mujeres a la sociedad en lo económico, social, cultural, político, espiritual, psicológico, filosófico…

La manifestación política y de los movimientos sociales que trabajan la igualdad de género se expresan en el feminismo, en una nueva masculinidad, etcétera… Por eso quien defiende la igualdad de género, sea mujer u hombre, es libertario, progresista, democrático. Quien no comprende el concepto, no sabe lo que es el feminismo, y suele oponerlo al machismo; ahí se le ve el refajo de la ignorancia, tristemente lo he oído de comunicadores que debían tener esos asuntos claros. Oponen al feminismo al machismo, sin tener una idea de que el feminismo es un movimiento social y político que ama la igualdad, el equilibrio, entre las mujeres y los hombres, y no quiere ni cree, para nada, que los hombres sean inferiores, ni mucho menos dominarlos. Por eso el feminismo no se tiene que comparar con el lastre, la mezquindad, del machismo. El machismo se monta en la idea de dominio superioridad del hombre, y en las mujeres como inferiores. Por eso en el Congreso de RD no se ha querido respetar los derechos fundamentales de las mujeres, como pasa con las 3 causales cuando las mujeres corren riesgo por un embarazo.

Hombres como el padre de Salomé Ureña, el abogado Nicolás Ureña,que apoyó la educación de su hija; Eugenio María de Hostos quien fue profesor y la alentó en su Escuela técnica vocacional de maestras; y así se pueden mencionar todos los hombres que han hecho parte suya la plataforma política de la igualdad de género, los derechos fundamentales de las mujeres.

Se necesita una militancia significativa en la igualdad de género en más hombres en RD, sobre todo en la política. Espero haber testimoniado gestos y posiciones de hombres militantes en la igualdad de género para motivar la sensibilidad por la igualdad de género en RD