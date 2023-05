Me permito informar que el dia de ayer fui feliz. Anduve en plena libertad por toda la ciudad. Hablé con mucha gente sobre los temas más variados, sin incluir nada político. No recibí noticias de ninguna índole, pues ni siquiera escuché radio. Visité lugares que guardan mis mejores secretos de infancia y recordé a quienes siguen siendo, estén vivos o muertos, mis mejores amigos. Redescubrí la magia de condear de parque a parque sin ninguna prisa. Nadie me reconoció como agente subversivo. En fin, lo que quiero decirles es que ayer anduve todo el dia sin mi celular, y no lo eché de menos… (Y sépase que el teléfono público ha desaparecido)