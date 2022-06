Aunque no hagan caso…

En vez de crear otra provincia, tan geográficamente absurda, lo racional y práctico sería restablecer el Gran Santo Domingo (hasta con ese nombre), dividido en cuatro delegaciones municipales, con sus respectivas alcaldías: Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Estaríamos todos juntos, aunque no revueltos, con una buena planificación, una burocracia racional y una organización social que permita a los ciudadanos colaborar con las autoridades municipales en todas las soluciones…( Sé de antemano que posiblemente no me van a hacer caso. Pero aquí queda)