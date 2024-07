Your browser doesn’t support HTML5 audio

22/07/2024 · 12:02 AM

Está raro…rarísimo. Porque de ese carajito no ha trascendido nada sobre sus motivaciones; porque sus familiares no hablan de él, ni siquiera su padre, que compró esa arma de guerra con un propósito hasta ahora ignorado; porque la poderosa bala, que apenas “rozó” la oreja derecha del objetivo, no hirió a ninguno de los que lo rodeaban; porque el supuesto herido, levantando un puño, de inmediato empezó a sacarle provecho político al presunto atentado; porque el “autor” del alegado disparo murió minutos después, sin ser interrogado…(Esto está rarísimo, tratándose de un político capaz de inventar lo que sea para alcanzar sus propósitos).